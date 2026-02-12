QuiX Quantum攜手光程研創 打造高效能、低功耗矽光量子電腦

光量子運算硬體領導廠商QuiX Quantum與鍺矽 （GeSi）光子技術領導者光程研創宣布進行策略合作並簽署合作備忘錄（MoU）。雙方將整合各自於量子運算及矽光子領域的專業技術優勢，整合開發具備更高能源效率、高擴展性、且能與既有資料中心基礎設施相容的光量子運算系統，加速量子電腦於實際應用場域的部署。

光程研創表示，量子運算逐漸從研究階段邁向實際應用，產業關注的焦點已由單純運算能力的突破，轉向系統在真實環境中的運作穩定性、能源效率及整體營運成本；目前量子電腦高度依賴超低溫冷卻系統，導致系統複雜度、能耗與建置成本居高不下。此次合作旨在將關鍵偵測元件深度整合至以矽光子為基礎的量子硬體架構中，結合雙方於量子系統設計與矽光子整合及偵測技術上的專業優勢，使光量子系統更貼近資料中心與高效能運算（HPC）環境的實際條件，進一步提升部署效率與商業可行性。

QuiX Quantum執行長Dr.-Ing. Stefan Hengesbach表示：「我們非常興奮能與Artilux展開合作。透過這項策略合作，我們將打造更具擴展性且高度節能的光量子電腦，同時提升製造可行性與系統穩定性，加速量子技術在實際應用場景中的落地。」

光程研創執行長陳書履表示：「我們很期待與QuiX Quantum攜手推動光量子技術的革新，建構兼具高能源效率與可規模化的量子運算系統。這項合作不僅揭示新世代光子運算的發展潛力，也展現光程研創於全球深度科技及跨產業創新中的關鍵角色。」