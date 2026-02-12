中華電零信任網路系統 通過資安院驗證

中華電信今天宣布，研發的xTrust零信任網路系統獲認證，率先通過資安院政府零信任架構、第3階段「信任推斷」功能符合性驗證，成為全國首家完整通過3階段驗證的業者。

隨著雲端服務普及與遠距協作常態化，企業與政府的關鍵系統已不再受限於傳統邊界，在帳號、裝置及存取情境益趨複雜，面對釣魚攻擊與帳密外洩等威脅，僅依賴傳統身分驗證已不足夠。政府推動零信任架構採取循序漸進策略，盼引導政府機關及企業建立嚴密防護能力。

中華電信今天透過新聞稿表示，在政策起跑初期即提前布局，此次通過驗證，確認xTrust零信任網路系統已完整提供身分鑑別、設備鑑別及信任推斷3大能力。xTrust不僅遵循政策制度，也透過AI實踐隨情境動態調整的防護機制，讓零信任架構從靜態查核進化為動態防禦，協助政府與企業在數位轉型中站穩腳跟。

中華電信資訊技術分公司總經理楊慧琪指出，xTrust引入「信任推斷」後，防護思維從確認「誰在存取」提升至「行為是否異常」，透過AI即時分析每一次存取請求的風險樣態，系統能判斷行為是否符合使用者脈絡，並給予動態處置，強化關鍵系統的防護韌性。

中華電信表示，目前超過10個政府A級機關已導入xTrust應用，中華電信將持續整合AI技術與全球資安威脅情資，精進異常偵測與自動應變能力。