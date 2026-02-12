遠傳攜手東華大學打造低碳智慧校園 啟用東部最具規模公共充電站

響應2050淨零排放政策並落實永續校園願景，東華大學校園2月正式啟用公共電動車充電樁，由遠傳（4904）協助於校園內建置5處充電站點、共32槍快慢充電樁，實現電動車友善的低碳校園環境，打造目前東部最具規模的公共充電站，為花東及環島自駕旅遊的電動車主提供最佳補電去處，緩解充電焦慮、不擔心續航問題。

東華大學校園內設置的5處充電站點，包含慢充樁12槍（11kW，Type 1）與快充樁20槍（30kW，CCS1／CCS2），滿足車主不同的需求情境，並導入完整的智慧充電營運管理服務。所有充電設施皆搭配清楚的操作指引、多元支付機制與24小時免付費客服專線；並同步劃設電動車專用停車格，將現有停車格加寬，確保便利性與充電安全。

遠傳企業客戶執行副總曾詩淵表示，遠傳以自主開發的能源管理系統（EMS），長期深耕智慧城市與智慧校園領域，並積極響應政策，推動行政院「班班有冷氣」、教育部「校園能源管理」、內政部「公有建物淨零」等大型計畫，累積豐富的校園能源調度、設備維運與數據整合經驗。這次攜手東華大學導入公共充電服務，也將電動車充電數據逐步納入校園能源管理系統，協助校方精準掌握用電行為與減碳成效，作為永續治理的決策依據。

東華大學表示，東華積極深化各項ESG與SDGs作為，公共充電樁的啟用是具體回應「2020永續發展目標承諾宣言」、邁向「2030永續發展願景」及「2050碳中和」的重要里程碑。不僅打造電動車友善的低碳校園環境，更透過實際場域，深化低碳交通與永續生活的教育意涵，讓師生與訪客在日常行動中實踐綠色環境責任。

面對淨零轉型需求及未來汽車進口關稅調整效應，遠傳已於多所校園、公共場域導入電動車充電服務，並持續擴大服務版圖。包含去年上線的台灣師範大學、亞東科大，以及本月啟用的東華大學等校園公共充電服務，結合遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術與雲端、資通訊的整合能力，以及能源管理實戰經驗，打造可複製、可擴展、可控管的「校園型智慧充電解決方案」，助攻夥伴邁向低碳交通與淨零校園。