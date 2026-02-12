快訊

老祖宗保佑我！威力彩連摃30期 今晚頭獎「上看13.5億元」

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

遠傳攜手東華大學打造低碳智慧校園 啟用東部最具規模公共充電站

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

響應2050淨零排放政策並落實永續校園願景，東華大學校園2月正式啟用公共電動車充電樁，由遠傳（4904）協助於校園內建置5處充電站點、共32槍快慢充電樁，實現電動車友善的低碳校園環境，打造目前東部最具規模的公共充電站，為花東及環島自駕旅遊的電動車主提供最佳補電去處，緩解充電焦慮、不擔心續航問題。

東華大學校園內設置的5處充電站點，包含慢充樁12槍（11kW，Type 1）與快充樁20槍（30kW，CCS1／CCS2），滿足車主不同的需求情境，並導入完整的智慧充電營運管理服務。所有充電設施皆搭配清楚的操作指引、多元支付機制與24小時免付費客服專線；並同步劃設電動車專用停車格，將現有停車格加寬，確保便利性與充電安全。

遠傳企業客戶執行副總曾詩淵表示，遠傳以自主開發的能源管理系統（EMS），長期深耕智慧城市與智慧校園領域，並積極響應政策，推動行政院「班班有冷氣」、教育部「校園能源管理」、內政部「公有建物淨零」等大型計畫，累積豐富的校園能源調度、設備維運與數據整合經驗。這次攜手東華大學導入公共充電服務，也將電動車充電數據逐步納入校園能源管理系統，協助校方精準掌握用電行為與減碳成效，作為永續治理的決策依據。

東華大學表示，東華積極深化各項ESG與SDGs作為，公共充電樁的啟用是具體回應「2020永續發展目標承諾宣言」、邁向「2030永續發展願景」及「2050碳中和」的重要里程碑。不僅打造電動車友善的低碳校園環境，更透過實際場域，深化低碳交通與永續生活的教育意涵，讓師生與訪客在日常行動中實踐綠色環境責任。

面對淨零轉型需求及未來汽車進口關稅調整效應，遠傳已於多所校園、公共場域導入電動車充電服務，並持續擴大服務版圖。包含去年上線的台灣師範大學、亞東科大，以及本月啟用的東華大學等校園公共充電服務，結合遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術與雲端、資通訊的整合能力，以及能源管理實戰經驗，打造可複製、可擴展、可控管的「校園型智慧充電解決方案」，助攻夥伴邁向低碳交通與淨零校園。

東華大學 遠傳

延伸閱讀

南投太極峽谷打造纜車系統 搭配露營、高空索道翻轉沒落景點

中聯資再獲綠建材標章

電動車銷售走下坡 美電池廠重心轉向儲能系統

紫藤花海之外的榮耀 梅山瑞里低碳林蔭步道奪公共工程金質獎

相關新聞

輝達黃仁勳：有鴻海才能挑戰不可能 合力打造全球最先進 AI 超級電腦

鴻海（2317）12日上午舉行運動嘉年華活動，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以預錄影方式出席該活動。黃仁勳說，「劉揚...

支持半導體投資 賴總統：確保研發中心、最先進製程、最大生產量在台

賴清德總統表示，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地...

李宗銘博士升工研院副院長 工研院組織調整

工研院12日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設之「南部產業創新策略辦公室」主...

開發資本攜手水木資本 「水木開發基金」聚焦台美深科技投資

中華開發資本（下稱開發資本）與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」（下稱水木開發基金），已於2025年12月完...

中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

中科院和美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。將把Shield AI...

鴻海2026業績展望？劉揚偉：絕對比去年好很多

鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，針對今年業績展望，董事長劉揚偉樂觀的表示，今年絕對比2025要好很多，但是我們...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。