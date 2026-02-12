Microchip與現代汽車合作 推動更高效的車輛架構發展

微芯科技（Microchip Technology）今日宣布，與 Hyundai Motor Group（HMG）展開合作，共同評估並推動基於 10BASE‑T1S 單對乙太網（Single Pair Ethernet, SPE）技術的先進車載網路解決方案應用。雙方合作目標在於推動更高效、可靠且具可擴展性的車輛架構發展，以因應未來移動應用不斷演進的需求。

先進駕駛輔助系統（ADAS）與車聯網功能的快速發展，正在驅動對於高效能與高度可靠連線車載網路的需求。SPE 是當代車用架構的關鍵基礎技術，可實現系統之間的無縫連接。SPE 能減少多種標準與專有通訊匯流排之間的橋接需求，大幅簡化線路佈局、降低系統成本，並提升網路整合效率。

在此次合作中，Hyundai Motor Group 將與 Microchip 合作，評估並整合 Microchip 的 10BASE‑T1S 解決方案至其未來車輛平台，特別是針對電動車、自動駕駛與智慧移動等高成長領域。此合作亦包含 Microchip 的技術支援與早期產品樣品供應，協助 Hyundai Motor Group 加速產品開發時程並優化整體系統效能。

Microchip 汽車、資料中心與網路事業部企業副總裁 Matthias Kaestner 表示：「汽車產業正加速邁向軟體定義車輛（Software‑Defined Vehicle）時代，高效能與可擴展的車載網路比以往任何時候都更加關鍵。我們完整的單對乙太網軟硬體解決方案能幫助客戶降低成本、風險與上市時間。我們與 Hyundai 的合作將有助於發展新一代車載網路技術，滿足未來移動應用的多元需求。」

Hyundai Motor Group 表示：「與 Microchip 攜手合作，讓我們得以活用其乙太網領域的專業技術，加速實現次世代車聯網應用。HMG 將推動 10BASE‑T1S 技術的採用，帶動新一代智慧連網車輛的實現。」

10BASE‑T1S 技術可透過單對雙絞線實現多點乙太網通訊（multi‑drop Ethernet communication），將車載網路延伸至邊緣節點，讓裝置、致動器與感測器之間的連接更高效、更具成本效益。