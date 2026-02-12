開發資本攜手水木資本 「水木開發基金」聚焦台美深科技投資

中華開發資本（下稱開發資本）與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」（下稱水木開發基金），已於2025年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾新台幣33億元。投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。

水木開發基金最大特色在於跨台美的產業連結與技術評估能力。水木資本核心成員為清華企業家協會創始成員，具備半導體、化工材料、資訊軟體等多元背景；開發資本則擁有逾65年產業投資經驗與綿密的台灣產業鏈網絡，並配置完善的前、中、後台專業團隊，涵蓋財務管理、法務與投後管理，建構嚴謹的投資流程與績效彙報機制。

水木資本董事長成群傑分享，本次募資快速成功展現市場對長期投資策略的高度肯定。水木資本過往成功投資Credo（CROD. US/高速傳輸 SerDes晶片）等具全球競爭力的新創公司，透過精準發掘具潛力的新創個案，結合深厚半導體產業人脈與跨台美供應鏈整合能力，協助企業加速技術商轉並成功對接資本市場，未來水木開發基金將延續此一可複製的價值創造模式。

開發資本總經理南怡君也指出，開發資本長期致力於推動台灣產業升級與深科技布局，過往亦參與投資信驊等具領導地位之台灣晶片設計公司；水木資本則在半導體與創投領域展現高度專業性與策略視野。雙方在產業網絡、技術評估與跨境投資上的互補合作，使基金在成立初期即具備明確方向與穩固基礎。開發資本期待透過軟硬對接策略聯盟，協助台灣產業在全球深科技浪潮中持續提升價值主張及競爭力。

目前，水木開發基金投資成果已逐步展現。2025年上半年，由水木開發基金領投、完成美國混合訊號IP解決方案領導廠商Omni Design Series A募資，為水木資本以及開發資本合作的重要里程。

Omni Design 創辦人Kush Gulati 表示，很榮幸獲得水木開發基金支持，期許成為美國與台灣半導體產業深度鏈結的成功案例。這次投資將加速 Wideband Signal Processing™ 技術研發，推動 AI 數據處理的下一階段變革。Omni Design於半導體先進製程的IP解決方案已被多家國際一線客戶採用，應用於無線通訊、自駕車、衛星通訊及 AI Server 領域，展現強大競爭力。

水木開發基金亦投資AI晶片新創 Rivos。Rivos專注於 RISC-V 架構 CPU 與平行運算處理器的設計，致力提供現代AI與資料堆疊所需的高效能、低功耗架構，並於2025年下半年宣布被Meta併購。此外，水木開發基金也發揮影響力投資角色，擔任鋒霈環境科技股份有限公司2025年募資案領投方。鋒霈為水務工程與廢棄物再資源化系統工程之領導廠商，客戶包含多家台灣指標性科技公司。

根據全球管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）預測全球半導體市場年均成長6%~8%，至2030年規模上看1兆美元，而AI、雲端與自駕車等應用也正重塑供應鏈，美國IC 設計與台灣晶圓代工的優勢讓跨境合作成為絕對優勢。展望未來，水木開發基金將持續鎖定具明確技術護城河與可落地商業模式之科技標的，在嚴謹投資紀律下，為投資人創造卓越且具競爭力的投資成果。