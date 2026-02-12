Meta大手筆豪撒100億美元 台廠供應鏈優先受惠

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

據外媒報導，Meta Platforms公司表示，將在印第安那州黎巴嫩市（Lebanon， Indiana）建設一個數據中心園區，投資金額將超過100億美元，這將成為該公司迄今規模最大的人工智慧基礎設施投資之一，預計在2027年底或2028年初投入運營，將為台股ODM廠帶來更多訂單，挹注成長動能，法人看好廣達（2382）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等相關供應鏈同步受惠。

Meta於週三為黎巴嫩項目舉行了奠基儀式。，公司預計，該園區將提供1吉瓦（gigawatt）的電力容量，可用於支援其人工智慧專案以及核心社交媒體業務。 根據Meta數據中心副總裁Rachel Peterson的說法，該數據中心佔地面積將達400萬平方英尺，預計將在2027年底或2028年初投入運營。

Peterson在採訪中表示，黎巴嫩園區的投資規模使其成為Meta迄今最大的數據中心專案之一，與路易士安那州的“Hyperion”園區和俄亥俄州的“Prometheus”項目並列。 Meta對黎巴嫩專案的100億美元投資將分多年進行，這將為台廠供應鏈帶來成長續航力，持續推升營運成長。

廣達1月營收2,308億元，年增62%，為歷年同期新高，優於法人預期，法人看好第1季有機會達成微幅季減至季持平水準，同樣是優於預期。而廣達自我展望2026年基於既有客戶的新專案以及新客戶的需求，AI伺服器營收將持續年增三位數，並且營收佔比達整體伺服器營收80%以上

