支持半導體投資 賴總統：確保研發中心、最先進製程、最大生產量在台

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統日前接受法新社（AFP）專訪，相關內容今天刊登。圖／總統府提供
賴清德總統表示，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。台灣的半導體企業赴日本、美國或歐洲投資時，台灣政府都表示支持。

賴總統日前接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，談及台灣與美國、歐洲關係、半導體產業等議題，法新社12日刊出相關報導。

美國商務部長盧特尼克表示，川普政府目標是將台灣整體供應鏈與產能40%移轉至美國本土，讓美國在半導體晶片製造方面達到自給自足。此一說法在台灣引起憂慮，擔心將失去所謂的「矽盾」。

法新社提問，若美國不須再依賴台灣的半導體產業，美方還有何動機要保護台灣對抗中國？

賴總統回應，早在台灣完成「矽盾」之前，美國就根據《台灣關係法》及對台「六項保證」提供台灣各項協助，數十年至今都未曾改變。

賴總統說，近年來G7領袖高峰會議多次強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不容許任何國家以武力或脅迫方式改變台海現狀。台灣安全牽涉到台海穩定與印太和平，若印太區域無法和平穩定，勢必也將影響美國和歐洲本身的利益。

法新社也詢問，台灣政府如何確保台灣在全球半導體供應鏈中不可或缺的地位？

賴總統認為，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。

賴總統表示，半導體產業是一個生態鏈，例如美國擁有研發、設計與廣大的市場，日本擁有材料和設備，荷蘭擁有先進製程設備，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力，台灣則擁有晶圓製造，這條產業鏈當中，缺少任何一個國家都不行。

賴總統指出，因此台灣的半導體企業赴日本、美國或歐洲投資時，台灣政府都表示支持，也期盼在全球迎接智慧化新時代來臨時，台灣能利用半導體產業助全世界一臂之力。

賴總統也說，台灣希望與歐洲在未來能在下列幾個面向合作；第一，歐洲國家正在進行「再武裝」（ReArm Europe），台灣也正在強化國防力量，並提出國防特別預算，希望台灣和歐洲在未來可以加強軍工產業、軍工科技的合作。

第二，歐洲正在進行AI大陸行動計畫，台灣也正在進行AI新十大建設。台灣非常希望能與歐洲攜手合作，在人工智慧領域共同發展，迎接全面智慧化時代的到來。

第三，歐洲是台灣第三大貿易國，也是台灣最大外資來源國，台灣過去4年對歐洲的投資，超過過去40年所累積的投資金額，雙邊經貿關係越來越密切，希望歐洲能夠支持與台灣簽訂投資保障協定，避免雙重課稅，以及雙邊經貿協定，促進台灣與歐洲持續經貿發展。

半導體 美國商務部

