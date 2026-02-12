快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

輝達黃仁勳：有鴻海才能挑戰不可能 合力打造全球最先進 AI 超級電腦

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

鴻海（2317）12日上午舉行運動嘉年華活動，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以預錄影方式出席該活動。黃仁勳說，「劉揚偉董事長，以及我在鴻海的朋友們，大家好！今天是一個慶祝的日子。慶祝這偉大的一年：NVIDIA 創紀錄的一年，鴻海創紀錄的一年。慶祝你們的成就，也慶祝我們雙方的合作夥伴關係」。

黃仁勳表示，「十多年來，NVIDIA 與鴻海始終如同一支團隊般並肩作戰。有了鴻海，NVIDIA 才能挑戰不可能。我們正以超越任何想像的速度，合力打造全球最先進的 AI 超級電腦」。

他指出，「NVIDIA 與鴻海正處於 AI 工業革命的核心，並引領著人類歷史上規模最大的基礎設施建設」。

他說，「我代表 NVIDIA 的全體同仁，由衷地感謝大家。我們為能與你們合作感到自豪，也對我們共同開創的未來感到興奮。祝大家歲末慶祝活動愉快！在馬年裡有美食、好友相伴，並有大好前程。大家新年快樂！馬上發財」！

鴻海 NVIDIA 黃仁勳

延伸閱讀

富比世美國250大創新者 馬斯克居首黃仁勳躋身第5

謝金河喊馬年「兩大順風車」…網瑟瑟發抖：還好封關了

迎輝達簽約了！蔣萬安曝黃仁勳來台時間：希望一起動工

韓媒爆料黃仁勳和SK會長崔泰源在美「炸雞啤酒會」 討論內容曝光

相關新聞

輝達黃仁勳：有鴻海才能挑戰不可能 合力打造全球最先進 AI 超級電腦

鴻海（2317）12日上午舉行運動嘉年華活動，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以預錄影方式出席該活動。黃仁勳說，「劉揚...

支持半導體投資 賴總統：確保研發中心、最先進製程、最大生產量在台

賴清德總統表示，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地...

鴻海2026業績展望？劉揚偉：絕對比去年好很多

鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，針對今年業績展望，董事長劉揚偉樂觀的表示，今年絕對比2025要好很多，但是我們...

李宗銘博士升工研院副院長 工研院組織調整

工研院12日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設之「南部產業創新策略辦公室」主...

開發資本攜手水木資本 「水木開發基金」聚焦台美深科技投資

中華開發資本（下稱開發資本）與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」（下稱水木開發基金），已於2025年12月完...

中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

中科院和美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。將把Shield AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。