輝達黃仁勳：有鴻海才能挑戰不可能 合力打造全球最先進 AI 超級電腦
鴻海（2317）12日上午舉行運動嘉年華活動，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以預錄影方式出席該活動。黃仁勳說，「劉揚偉董事長，以及我在鴻海的朋友們，大家好！今天是一個慶祝的日子。慶祝這偉大的一年：NVIDIA 創紀錄的一年，鴻海創紀錄的一年。慶祝你們的成就，也慶祝我們雙方的合作夥伴關係」。
黃仁勳表示，「十多年來，NVIDIA 與鴻海始終如同一支團隊般並肩作戰。有了鴻海，NVIDIA 才能挑戰不可能。我們正以超越任何想像的速度，合力打造全球最先進的 AI 超級電腦」。
他指出，「NVIDIA 與鴻海正處於 AI 工業革命的核心，並引領著人類歷史上規模最大的基礎設施建設」。
他說，「我代表 NVIDIA 的全體同仁，由衷地感謝大家。我們為能與你們合作感到自豪，也對我們共同開創的未來感到興奮。祝大家歲末慶祝活動愉快！在馬年裡有美食、好友相伴，並有大好前程。大家新年快樂！馬上發財」！
