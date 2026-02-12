中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

中科院和美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。將把Shield AI的Hivemind平台整合至中科院的智慧型無人系統中，建立無人機的群蜂式協同作戰能力。

中科院表示，根據合約內容，中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，加速發展台灣自主研製的AI飛控系統，用於自主任務執行與多系統、蜂群式協同作戰，使單一操作人員即可於一個地面控制站中，同時監控與指揮多套無人系統。

這項合作結合Hivemind軟體開發套件（SDK），以利整合到本土研發載台，並同時透過Hivemind即用型整合方案，在中科院多功能無人系統上進行展示與驗證，以支援在人力受限條件下的長時間任務運用。

中科院指出，Hivemind是Shield AI的核心人工智慧軟體，可賦能無人系統具備「感知、決策與行動」能力。不同於僅依照預先規劃航線執行任務的傳統自動駕駛系統，Hivemind能即時重新規劃路徑、避開禁航區、規避障礙並因應突發狀況，在無需人為持續介入的情況下完成任務。同時透過結合模擬式訓練、AI開發工具與機載邊緣運算能力，可在GPS 或通訊受限甚至遭拒止的複雜環境中，維持高度可靠的運作效能。