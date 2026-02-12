快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中科院和美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。圖為中科院「勁蜂Ⅲ型攻擊無人機」。記者季相儒／攝影
中科院和美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。圖為中科院「勁蜂Ⅲ型攻擊無人機」。記者季相儒／攝影

中科院美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。將把Shield AI的Hivemind平台整合至中科院的智慧型無人系統中，建立無人機的群蜂式協同作戰能力。

中科院表示，根據合約內容，中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，加速發展台灣自主研製的AI飛控系統，用於自主任務執行與多系統、蜂群式協同作戰，使單一操作人員即可於一個地面控制站中，同時監控與指揮多套無人系統。

這項合作結合Hivemind軟體開發套件（SDK），以利整合到本土研發載台，並同時透過Hivemind即用型整合方案，在中科院多功能無人系統上進行展示與驗證，以支援在人力受限條件下的長時間任務運用。

中科院指出，Hivemind是Shield AI的核心人工智慧軟體，可賦能無人系統具備「感知、決策與行動」能力。不同於僅依照預先規劃航線執行任務的傳統自動駕駛系統，Hivemind能即時重新規劃路徑、避開禁航區、規避障礙並因應突發狀況，在無需人為持續介入的情況下完成任務。同時透過結合模擬式訓練、AI開發工具與機載邊緣運算能力，可在GPS 或通訊受限甚至遭拒止的複雜環境中，維持高度可靠的運作效能。

中科院 美國 監控

延伸閱讀

中科院與美商合作 賦予國造無人機自主協同作戰性能

桃市府牽線業者媒合中科院 軍規技術轉商用

深圳4.8米闊順豐送貨無人機鬧市墜落 網友憂安全問題

蕭副總統慰勞新竹空軍官兵 35快砲防無人機護網曝光

相關新聞

鴻海2026業績展望？劉揚偉：絕對比去年好很多

鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，針對今年業績展望，董事長劉揚偉樂觀的表示，今年絕對比2025要好很多，但是我們...

亞馬遜部署4,500顆獲美核准 低軌衛星鏈訂單噴發

美國聯邦傳播委員會（FCC）10日宣布，核准亞馬遜再部署4,500顆低軌衛星，比亞馬遜現有低軌衛星規模倍增。法人看好，亞...

印製「台積電研發」冰晶石馬克杯、「積蜜」蜂蜜...神山員工如何把廢料變身神祕禮品？

從谷歌、微軟到OpenAI，美國科技公司常透過經營企業商店，讓日常用品成為企業文化最佳展示。近年，這股風潮延伸至台灣，光寶、鴻海、台積電等科技大廠，都開始結合自身文化與定位，依循不同發展脈絡，推出獨具特色的企業小物。

中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

中科院和美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。將把Shield AI...

鴻海績效獎金平均拉高10% 部分業績好的單位年增16%

業界傳出，鴻海昨（11）日發放員工績效獎金，員工一早發現獎金入帳，普遍驚呼「好大包」。鴻海證實，昨天發放績效獎金，平均比...

鴻海360億永續聯貸案簽約

鴻海衝刺ESG永續，昨（11）日宣布委由臺灣銀行統籌主辦的360億元「永續連結指標聯貸案」，已於昨日完成簽約，將用來充實...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。