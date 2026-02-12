展碁宣布為Pantone台灣區授權代理商 拚產品多元化

快訊

中央社／ 台北12日電

宏碁旗下通路代理子公司展碁國際持續深化代理布局，宣布成為知名色彩系統供應商Pantone台灣區授權代理商。展碁總經理林佳璋表示，展碁持續產品多元化，加上AI驅動全球科技產業新一輪成長循環，看好展碁2026年營運再締新猷。

展碁剛公布1月營收新台幣28.97億元，月增7.49%，比去年同期大幅成長39.86%，淡季創下單月營收歷史次高，僅次於去年7月的35.61億元。

展碁表示，1月營收衝高，主因AI應用加速普及，帶動資料中心、高效能運算及軟硬體需求全面爆發；同時AI PC換機潮與Windows 11作業系統更新效應持續發酵。

展碁指出，近期記憶體價格大漲，展碁身為Samsung、SanDisk、WD及創見等國際記憶體品牌的台灣核心代理商，看好AI帶動儲存需求，公司將進一步強化供應鏈深度。

展碁持續開拓新客戶、新領域，最新成為Pantone台灣區授權代理商，除了既有銷售的Pantone Connect外，更引進全系列Pantone專業色票指南與數位色彩管理解決方案，為台灣設計產業提供更完整的色彩工具支援。

展碁表示，持續推動整合型解決方案，將業務範疇從硬體供應，延伸至整合多元產品，提供系統整合與應用服務，以提升整體銷售價值與客戶黏著度。

