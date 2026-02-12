快訊

天然無添加的牙膏其實母湯！牙醫師絕不買的3樣牙齒護理產品

與李四川展開「君子之爭」 黃國昌：若李出線他不會當副手

立院大亂鬥！柯建銘「拐杖彈飛」擊中徐巧芯 藍綠10立委傷害罪起訴

世界先進攜手 IC 之音學用接軌為高中職生開啟職涯新視野

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2025/11/19 新竹高工校園講座。左起：齊廷洹 看見齊柏林基金會董事、熊詩芸 世界先進風險暨環安管理部技術經理、朱楚文IC之音主持人。世界先進／提供
2025/11/19 新竹高工校園講座。左起：齊廷洹 看見齊柏林基金會董事、熊詩芸 世界先進風險暨環安管理部技術經理、朱楚文IC之音主持人。世界先進／提供

世界先進（5347）公司自2023年起攜手IC之音共同推動「學用接軌」專案計畫，以聯合國永續發展目標（SDGs）為主題，每年邀請業界代表與世界先進公司同仁錄製兩部職涯探索影片，於全台高中職播映；並深入校園，每年於桃竹苗地區舉辦兩場講座，與學生面對面交流，分享實務經驗與多元觀點；專案另透過電台專訪、學生心得回饋、社交平台宣傳等活動推廣，三年來總影響力超過44萬人次，帶領高中職生思考未來方向、理解產業趨勢並培養關鍵能力，期望在學子成長的重要時刻，為他們開啟看見自我與展望職涯的窗口，自信迎向人生下一階段。

在探索未來的關鍵階段，引導高中職學子認識自我、釐清職涯方向並縮短學用落差，已經成為陪伴成長的重要課題。

多名講者跨界參與，帶領學子以行動成就多元永續未來

2025年為專案第三年，邀請「XREX集團 企業溝通副總暨前駐印度記者 尤芷薇」、「看見．齊柏林基金會董事 齊廷洹」，以及世界先進公司職場第一線代表，分別聚焦SDG 10消弭不平等與SDG 13氣候行動，拍攝《打破不平等的邊界：從職場、世界到你我未來》、《當氣候發出警訊，我們怎麼回應？》兩部影片。

2023年與2024年，專案亦邀請「台大資工系教授陳縕儂」、「台大電機系教授葉丙成」、「心理諮商師及暢銷作家周慕姿」、「泛科學知識長鄭國威」等講者，與世界先進公司職場代表分別探討SDG 5性別平等、SDG 8體面工作與經濟成長、SDG 4優質教育、SDG 9永續工業與基礎建設等多項永續議題。

永續視野與青春探索，學子以行動回應世界議題

「學用接軌」專案三年共推出六部主題影片，講者以自身的求學與職涯經歷，陪伴正值探索階段的高中職學子面對疑惑，認識自我，並引導他們想像未來的多種可能；同時帶領他們深入永續議題，理解台灣與國際正面臨的迫切挑戰。2025年，學子們於觀影後的回饋亦令人印象深刻，除了主動延伸思考核能、綠能、碳中和、海洋保育、永續消費等議題，更將環境關懷、平等意識轉化為具體行動，相信微小力量也能推動改變。

三年的觀影回饋顯示，學子們不只停留在「理解影片內容」，更主動深化思考各項議題；同時也將平等意識、環境關懷內化為日常行動，相信每個人都能成為推動改變的力量。其中近七成學子認為影片有助於釐清所學與志趣方向，許多學生受到啟發，開始關注未來就業趨勢、職場能力需求與產業挑戰。

探索世界，接軌職涯，厚植永續能力

自2023年起，「學用接軌」專案持續透過影片、講座與媒體合作深化影響力。三年來，專案影片於全台高中職累計公播共454校次，實體講座則吸引約3,300位學生參與交流，共觸及近18萬人次學子。專案影響力亦從校園延伸至大眾媒體，每年透過影音平台播映、社群媒體宣傳，及IC之音專訪呈現師生觀點，三年累計影響力突破44萬人次，使「學用接軌」理念持續擴散，吸引更多人關注與討論。

展望未來，世界先進公司與IC之音將持續推動「學用接軌」專案，提供學子更多元的生涯指引與支持。期許持續透過專案活動，陪伴全台高中職學生探索世界，以行動成就多元永續未來。

2025/12/5新竹曙光女中講座。左起：張葶葶 政大心理學系教授、胡燕霓 世界先進企業夥伴暨員工體驗部部經理、朱楚文 IC之音主持人。世界先進／提供
2025/12/5新竹曙光女中講座。左起：張葶葶 政大心理學系教授、胡燕霓 世界先進企業夥伴暨員工體驗部部經理、朱楚文 IC之音主持人。世界先進／提供

永續 世界先進

延伸閱讀

防疫滴水不漏！防堵禽流感出入境 雲林縣府實施運禽車攔檢

東元投資大馬太陽能

緯穎、世芯 權證四檔迎順風

春節供電確保穩定 台電專案巡檢台中交通及醫療用電

相關新聞

鴻海2026業績展望？劉揚偉：絕對比去年好很多

鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，針對今年業績展望，董事長劉揚偉樂觀的表示，今年絕對比2025要好很多，但是我們...

亞馬遜部署4,500顆獲美核准 低軌衛星鏈訂單噴發

美國聯邦傳播委員會（FCC）10日宣布，核准亞馬遜再部署4,500顆低軌衛星，比亞馬遜現有低軌衛星規模倍增。法人看好，亞...

印製「台積電研發」冰晶石馬克杯、「積蜜」蜂蜜...神山員工如何把廢料變身神祕禮品？

從谷歌、微軟到OpenAI，美國科技公司常透過經營企業商店，讓日常用品成為企業文化最佳展示。近年，這股風潮延伸至台灣，光寶、鴻海、台積電等科技大廠，都開始結合自身文化與定位，依循不同發展脈絡，推出獨具特色的企業小物。

鴻海績效獎金平均拉高10% 部分業績好的單位年增16%

業界傳出，鴻海昨（11）日發放員工績效獎金，員工一早發現獎金入帳，普遍驚呼「好大包」。鴻海證實，昨天發放績效獎金，平均比...

鴻海360億永續聯貸案簽約

鴻海衝刺ESG永續，昨（11）日宣布委由臺灣銀行統籌主辦的360億元「永續連結指標聯貸案」，已於昨日完成簽約，將用來充實...

三星推新旗艦機 台鏈補

三星昨（11）日發出邀請函，訂美西時間2月25日於舊金山舉行全球新品發表會，預期將推出主打AI功能再進化的年度旗艦機Ga...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。