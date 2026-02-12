世界先進攜手 IC 之音學用接軌為高中職生開啟職涯新視野

世界先進（5347）公司自2023年起攜手IC之音共同推動「學用接軌」專案計畫，以聯合國永續發展目標（SDGs）為主題，每年邀請業界代表與世界先進公司同仁錄製兩部職涯探索影片，於全台高中職播映；並深入校園，每年於桃竹苗地區舉辦兩場講座，與學生面對面交流，分享實務經驗與多元觀點；專案另透過電台專訪、學生心得回饋、社交平台宣傳等活動推廣，三年來總影響力超過44萬人次，帶領高中職生思考未來方向、理解產業趨勢並培養關鍵能力，期望在學子成長的重要時刻，為他們開啟看見自我與展望職涯的窗口，自信迎向人生下一階段。

在探索未來的關鍵階段，引導高中職學子認識自我、釐清職涯方向並縮短學用落差，已經成為陪伴成長的重要課題。

多名講者跨界參與，帶領學子以行動成就多元永續未來

2025年為專案第三年，邀請「XREX集團 企業溝通副總暨前駐印度記者 尤芷薇」、「看見．齊柏林基金會董事 齊廷洹」，以及世界先進公司職場第一線代表，分別聚焦SDG 10消弭不平等與SDG 13氣候行動，拍攝《打破不平等的邊界：從職場、世界到你我未來》、《當氣候發出警訊，我們怎麼回應？》兩部影片。

2023年與2024年，專案亦邀請「台大資工系教授陳縕儂」、「台大電機系教授葉丙成」、「心理諮商師及暢銷作家周慕姿」、「泛科學知識長鄭國威」等講者，與世界先進公司職場代表分別探討SDG 5性別平等、SDG 8體面工作與經濟成長、SDG 4優質教育、SDG 9永續工業與基礎建設等多項永續議題。

永續視野與青春探索，學子以行動回應世界議題

「學用接軌」專案三年共推出六部主題影片，講者以自身的求學與職涯經歷，陪伴正值探索階段的高中職學子面對疑惑，認識自我，並引導他們想像未來的多種可能；同時帶領他們深入永續議題，理解台灣與國際正面臨的迫切挑戰。2025年，學子們於觀影後的回饋亦令人印象深刻，除了主動延伸思考核能、綠能、碳中和、海洋保育、永續消費等議題，更將環境關懷、平等意識轉化為具體行動，相信微小力量也能推動改變。

三年的觀影回饋顯示，學子們不只停留在「理解影片內容」，更主動深化思考各項議題；同時也將平等意識、環境關懷內化為日常行動，相信每個人都能成為推動改變的力量。其中近七成學子認為影片有助於釐清所學與志趣方向，許多學生受到啟發，開始關注未來就業趨勢、職場能力需求與產業挑戰。

探索世界，接軌職涯，厚植永續能力

自2023年起，「學用接軌」專案持續透過影片、講座與媒體合作深化影響力。三年來，專案影片於全台高中職累計公播共454校次，實體講座則吸引約3,300位學生參與交流，共觸及近18萬人次學子。專案影響力亦從校園延伸至大眾媒體，每年透過影音平台播映、社群媒體宣傳，及IC之音專訪呈現師生觀點，三年累計影響力突破44萬人次，使「學用接軌」理念持續擴散，吸引更多人關注與討論。