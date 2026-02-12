鴻海2026業績展望？劉揚偉：絕對比去年好很多
鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，針對今年業績展望，董事長劉揚偉樂觀的表示，今年絕對比2025要好很多，但是我們集團的同仁們，還是要持續的努力，才能夠抓住這個契機，所以今年的展望看起來，「我覺得是不錯啊。」
針對鴻海員工近期領到績效獎金，員工都很開心，因為聽說很大包？劉揚偉說:：「 哦，不是喔，今天嘉年華活動抽獎後會更開心。」顯示鴻海今年嘉年華活動，獎金豐厚。
至於今年嘉年華活動的抽獎項目？他說：「請大家拭目以待，而且有很多很多遊戲。至於會不會有神祕嘉賓呢？他說，現在神祕嘉賓都不神祕了，沒有神祕的人，待會大家就知道了，好不好？」
