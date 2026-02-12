快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

中科院與Shield AI合作 加速AI飛控無人系統發展

中央社／ 台北12日電

中科院與美商Shield AI簽署合約，攜手推動AI飛控無人系統的研發、驗證與部署。中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，整合至中科院的智慧型無人系統中，涵蓋軟體研發與實際部署應用，加速發展台灣自主研製的AI飛控系統。

中科院今天透過新聞稿指出，依據合約內容，中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，加速發展台灣自主研製的AI飛控系統，用於自主任務執行與多系統/蜂群式協同作戰，使單一操作人員即可於一個地面控制站中，同時監控與指揮多套無人系統。

中科院說明，合作將結合Hivemind軟體開發套件（SDK），以利整合至本土研發載台，並同時透過Shield AI所提供的Hivemind即用型整合方案，於中科院多功能無人系統上進行展示與驗證，以支援在人力受限條件下的長時間任務運用。

新聞稿提及，Shield AI共同創辦人暨總裁BrandonTseng表示，對於支持台灣的軍事與產業生態系統有著長期且深切的承諾，已於台北101設立辦公室，並持續招募台灣高科技人才，投入相關研發與技術工作，透過此次與中科院合作，協助台灣打造具備尖端AI飛控能力的無人系統，使其即便在GPS與通訊受干擾的環境下，仍能進行協同運作與自主任務執行。

Brandon Tseng指出，未來數年內，Shield AI將持續深化在台灣的投資與合作，並支持相關防衛能力與技術體系發展。

中科院指出，Hivemind為Shield AI的核心人工智慧軟體，可賦能無人系統具備「感知、決策與行動」能力，不同於僅依照預先規劃航線執行任務的傳統自動駕駛系統，Hivemind能夠即時重新規劃路徑、避開禁航區、規避障礙並因應突發狀況，在無需人為持續介入的情況下，安全且有效地完成任務，透過結合模擬式訓練、AI開發工具與機載邊緣運算能力，該平台可在GPS或通訊受限甚至遭拒止的複雜環境中，維持高度可靠的運作效能。

中科院 主任 技術工

延伸閱讀

中科院與美商合作 賦予國造無人機自主協同作戰性能

桃市府牽線業者媒合中科院 軍規技術轉商用

中科院與美商宣布研發成功 靶機改造為廉價無人攻擊機

影／台版彈簧刀首公開試射 6秒故障墜落沙灘

相關新聞

輝達黃仁勳：有鴻海才能挑戰不可能 合力打造全球最先進 AI 超級電腦

鴻海（2317）12日上午舉行運動嘉年華活動，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，以預錄影方式出席該活動。黃仁勳說，「劉揚...

支持半導體投資 賴總統：確保研發中心、最先進製程、最大生產量在台

賴清德總統表示，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地...

鴻海2026業績展望？劉揚偉：絕對比去年好很多

鴻海（2317）12日舉行運動嘉年華活動，針對今年業績展望，董事長劉揚偉樂觀的表示，今年絕對比2025要好很多，但是我們...

李宗銘博士升工研院副院長 工研院組織調整

工研院12日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設之「南部產業創新策略辦公室」主...

開發資本攜手水木資本 「水木開發基金」聚焦台美深科技投資

中華開發資本（下稱開發資本）與水木資本共同管理的「水木開發創業投資有限合夥」（下稱水木開發基金），已於2025年12月完...

中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

中科院和美國無人機與AI廠商Shield AI簽約，合作推動AI 飛控無人系統的研發、驗證與部署。將把Shield AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。