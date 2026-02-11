首家兒童 AI 智能場域「半山815夢工廠」進駐半山夢工廠

AI世代開啟親子玩樂中學習，第一家兒童AI智能場域「半山815夢工廠」，即日起在南投南崗工業區的半山夢工廠試營運。這也是全台首創的「兒童AI沉浸式體驗場域」，試營運消息一出，即接獲不少幼教團體與家長熱烈詢問。

半山815夢工廠透過AI科技，在遊戲中記錄孩子的動作、反應與協調能力，最後生成一份孩子專屬的AI體適能分析報告，還有多項闖關遊戲設計，讓孩子們「玩得到、感覺得到、學得會」的冒險體驗。

AI大時代來臨，家長普遍關心未來哪些工作逐漸被人工智慧取代，小孩從小接觸生成式AI，會有哪些影響？勝典科技執行長喬琬珊表示，AI(生成式人工智慧)使用年齡下修，是不可逆的全球趨勢，家長應該以陪同、約定原則來取代禁止。

例如哪些作業禁用或需判斷使用AI，哪些AI可以增進學習力，「AI不是洪水猛獸，它可以幫助小孩提早認識自己，成為更有智慧的人」。

以擴增實境AR技術，結合自創元素的產製影音作品系統及記錄媒體，獲得發明專利的勝典科技，以最先進的AI技術，在南投半山夢工廠8樓，打造全台第一家兒童AI智能場域「半山815夢工廠」，最近進行全套課程體驗。

孩童們對穿戴感測科技毫無適應問題，全場跑跳、冒險闖關，家長也對孩子的專屬AI體適能報告，頻頻詢問現場工作人員孩童體能、反應與潛在天賦等問題，與一旁玩得意猶未盡的小孩，形成有趣的對比。

「讓小孩提前接觸AI在教育、學習上的運用」喬琬珊說明，半山815夢工廠針對3至10歲孩童規劃出三大闖關遊戲。AI動身體：APICTA金獎技術感測科技的AI體適能，讓家長能從小孩在遊戲中產出的數據，探索孩子的身體潛能；

機器人玩邏輯：對戰AI圍棋機器人，讓小孩學習專注力、訓練思考與邏輯推演能力。學收納練生活：AI社交練習，讓孩子學習與人溝通、團隊合作；也包括音樂律動、日常生活收納等互動遊戲。

值得一提得是，去年底APICTA大賽(亞太資通訊科技聯盟大賽，有亞太ICT奧斯卡美稱)共有來自12個國家，超過200支國際隊伍參賽激烈競爭，勝典科技以「815兒童AI體適能」在該賽事勇奪消費者應用金獎，為台灣在國際舞台再添光彩。

喬琬珊率領得獎團隊，將來自APICTA金獎的AI穿戴感測科技，完全運用在半山815夢工廠，在半山夢工廠，AI不只是科技，而是陪著孩子一起動、一起想、一起闖關的冒險夥伴，更是幫助孩子把體驗，變成帶得走的生活素養。

負責半山815夢工廠現場營運的勝典科技副總經理邱士芸表示，勝典20年來是國內首屈一指的數位學習龍頭，除了一路扶持國內企業在推行數位學習，也特別切入兒童數位學領域。

全國首家實體場域捨棄都會區，而選擇與南投半山夢工廠合作，看上的是樹德企業「中興新村半山上的創生棲地」定位，董事長吳宜叡對台灣在地文化、親子體驗教學的用心，尤其是課程中導入樹德擅長的生活收納部分。家長表示，小孩回家以後都會主動收摺衣服與收納文玩具。