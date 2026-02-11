快訊

教程專業課程擬開放抵免畢業學分 學界評「一魚二吃」難解缺師問題

網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！警方到場了

首家兒童 AI 智能場域「半山815夢工廠」進駐半山夢工廠

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
孩童們對穿戴感測科技毫無適應問題，全場跑跳、冒險闖關。業者提供
孩童們對穿戴感測科技毫無適應問題，全場跑跳、冒險闖關。業者提供

AI世代開啟親子玩樂中學習，第一家兒童AI智能場域「半山815夢工廠」，即日起在南投南崗工業區的半山夢工廠試營運。這也是全台首創的「兒童AI沉浸式體驗場域」，試營運消息一出，即接獲不少幼教團體與家長熱烈詢問。

半山815夢工廠透過AI科技，在遊戲中記錄孩子的動作、反應與協調能力，最後生成一份孩子專屬的AI體適能分析報告，還有多項闖關遊戲設計，讓孩子們「玩得到、感覺得到、學得會」的冒險體驗。

AI大時代來臨，家長普遍關心未來哪些工作逐漸被人工智慧取代，小孩從小接觸生成式AI，會有哪些影響？勝典科技執行長喬琬珊表示，AI(生成式人工智慧)使用年齡下修，是不可逆的全球趨勢，家長應該以陪同、約定原則來取代禁止。

例如哪些作業禁用或需判斷使用AI，哪些AI可以增進學習力，「AI不是洪水猛獸，它可以幫助小孩提早認識自己，成為更有智慧的人」。

以擴增實境AR技術，結合自創元素的產製影音作品系統及記錄媒體，獲得發明專利的勝典科技，以最先進的AI技術，在南投半山夢工廠8樓，打造全台第一家兒童AI智能場域「半山815夢工廠」，最近進行全套課程體驗。

孩童們對穿戴感測科技毫無適應問題，全場跑跳、冒險闖關，家長也對孩子的專屬AI體適能報告，頻頻詢問現場工作人員孩童體能、反應與潛在天賦等問題，與一旁玩得意猶未盡的小孩，形成有趣的對比。

「讓小孩提前接觸AI在教育、學習上的運用」喬琬珊說明，半山815夢工廠針對3至10歲孩童規劃出三大闖關遊戲。AI動身體：APICTA金獎技術感測科技的AI體適能，讓家長能從小孩在遊戲中產出的數據，探索孩子的身體潛能；

機器人玩邏輯：對戰AI圍棋機器人，讓小孩學習專注力、訓練思考與邏輯推演能力。學收納練生活：AI社交練習，讓孩子學習與人溝通、團隊合作；也包括音樂律動、日常生活收納等互動遊戲。

值得一提得是，去年底APICTA大賽(亞太資通訊科技聯盟大賽，有亞太ICT奧斯卡美稱)共有來自12個國家，超過200支國際隊伍參賽激烈競爭，勝典科技以「815兒童AI體適能」在該賽事勇奪消費者應用金獎，為台灣在國際舞台再添光彩。

喬琬珊率領得獎團隊，將來自APICTA金獎的AI穿戴感測科技，完全運用在半山815夢工廠，在半山夢工廠，AI不只是科技，而是陪著孩子一起動、一起想、一起闖關的冒險夥伴，更是幫助孩子把體驗，變成帶得走的生活素養。

負責半山815夢工廠現場營運的勝典科技副總經理邱士芸表示，勝典20年來是國內首屈一指的數位學習龍頭，除了一路扶持國內企業在推行數位學習，也特別切入兒童數位學領域。

全國首家實體場域捨棄都會區，而選擇與南投半山夢工廠合作，看上的是樹德企業「中興新村半山上的創生棲地」定位，董事長吳宜叡對台灣在地文化、親子體驗教學的用心，尤其是課程中導入樹德擅長的生活收納部分。家長表示，小孩回家以後都會主動收摺衣服與收納文玩具。

半山815夢工廠即日起試營運，2月28日前1小時原價680元的課程，體驗價只要480元，由於每場次人數有限，有興趣的家長可提前加入官方LINE預約。

第一家兒童AI智能場域「半山815夢工廠」，即日起在南投半山夢工廠試營運。業者提供
第一家兒童AI智能場域「半山815夢工廠」，即日起在南投半山夢工廠試營運。業者提供

AI 科技
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台鐵集集支線復駛 南投縣府推系列活動鼓勵旅遊

影／台中內戰未歇…江啟臣合體許淑華 她一句「未來主政」耐人尋味

影／南投觀光起飛了！氦氣球今升空啟用 暗藏神秘數字

高山茶園遇見粉色花瀑！南投竹山八卦茶園 櫻花與雲海同框

相關新聞

台股亮麗封關 熱錢湧入新台幣爆量強升收31.478元

台股金蛇年大漲萬點，今天亮麗封關，外資大舉匯入也帶動新台幣匯率強勢突破31.5元關卡，盤中大漲逾1角，收盤收在31.47...

記憶體漲勢加劇 集邦估2026年全球手機產量恐顯著衰退

集邦科技今日發布最新智慧手機研究報告指出，2026年全球手機生產表現受記憶體價格高漲影響，恐呈現10%的年衰退，總量約降...

SEMI：2025全球矽晶圓出貨量重返成長軌道

SEMI國際半導體產業協會旗下矽製造商組織（ SMG）發布矽晶圓產業年度分析報告中指出，2025年全球矽晶圓出貨量年增5...

記憶體漲勢加劇終端售價壓力 2026年全球手機產量恐年減15%

根據TrendForce最新智慧手機研究，2026年全球手機生產表現受記憶體價格高漲影響，恐呈現10%的年衰退，總量約降...

大咖聯貸一波波 鴻海360億永續連結聯貸案簽約 銀行認購踴躍

鴻海精密工業股份有限公司（2317）（鴻海）委由臺灣銀行、台北富邦商業銀行、中國信託商業銀行及兆豐國際商業銀行統籌主辦3...

鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案完成簽約

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）委由臺灣銀行統籌主辦之新臺幣360億元「永續連結指標聯貸案」，已於2026年2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。