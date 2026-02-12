快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

考量成本激增 三星Galaxy S26可能變貴

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者陳昱翔／綜合報導

三星年度旗艦新機Galaxy S26系列將問世，成為觀察智慧手機市況重要方向球，惟記憶體缺貨大漲價，業界預期，三星考量成本激增，Galaxy S26系列新機恐將漲價，打破過去三年旗艦新機「規格升級但不加價」的狀況。

三星是全球記憶體晶片大廠，惟這波記憶體大缺貨，先前即傳出連三星自家手機部門都很難取得足夠記憶體。三星預期，受惠AI帶動記憶體用量大增，記憶體需求將一直維持到明年。

據悉，三星自三年前的Galaxy S23系列開始，便採取新機維持與前一代相同售價的市場銷售策略，包括S24、S25都保持價格不變。然而，今年的S26系列則很可能因記憶體飆漲，拉高整機製造成本，讓三星不得不漲價。

儘管S26系列尚未上市，外媒提前爆料其法國定價，部分款式面臨漲價；其中，S26的256GB版本傳售價為999歐元（約新台幣37,344元），與前一代S25的256GB版本定價959歐元（約新台幣35,849元）相比，漲價逾4%。

至於主力機種S26+的256GB版本傳出定價1,269歐元（約新台幣47,437元），比相同容量的S25+定價1,169歐元（約新台幣43,699元），足足貴了100歐元（約新台幣3,738元）。





