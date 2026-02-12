鴻海績效獎金平均拉高10% 部分業績好的單位年增16%

業界傳出，鴻海（2317）昨（11）日發放員工績效獎金，員工一早發現獎金入帳，普遍驚呼「好大包」。鴻海證實，昨天發放績效獎金，平均比去年高約10%，部分業績好的事業單位年增16%，惟仍視個人績效等考核而定。

鴻海員工績效獎金按往例，於農曆年前最後一個上班日發出，由於鴻海內部調班，本周五休假，加上今（12）日將在台北大巨蛋舉行集團運動會活動，員工績效獎金提前於昨天入帳。惟鴻海並未透露此次績效獎金發放總金額。

消息人士透露，鴻海員工保障薪資14個月，年中有分紅獎金，年底有績效獎金。其中，分紅獎金已在2025年9月30日匯入員工帳戶，2025年員工分紅獎金總額達88.34億元，連四年成長，年增率6.8%，績效好的單位，個人分紅有機會拿到百萬元獎金。

鴻海表示，今年績效獎金平均比去年高約10%，部分業績好的事業單位年增16%。

據悉，鴻海中央單位個位數成長，事業單位兩位數成長，事業單位通常高於中央單位。不過，獎金會依據所屬單位營運表現、個人績效不同而有所差異。

鴻海之前表示，員工分紅依照各事業群，以及個人的績效表現進行分配，並非平均分發。不過，獲利績效好的單位，個人分紅依舊有機會拿到百萬元獎金。

鴻海集團目前在既有資通訊（ICT）產業地位鞏固，並在AI產業展現強勁成長動能，電動車業務也逐步向上，2025年合併營收首度突破8兆大關、達8.099兆元，創新高，年增18.07%，首次年度營收年增金額超過1兆元；前三季稅後純益1,441億元，每股純益10.38元。

鴻海將在3月16日舉行法說會，公布2025年全年財報與營運展望。