快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

鴻海績效獎金平均拉高10% 部分業績好的單位年增16%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

業界傳出，鴻海（2317）昨（11）日發放員工績效獎金，員工一早發現獎金入帳，普遍驚呼「好大包」。鴻海證實，昨天發放績效獎金，平均比去年高約10%，部分業績好的事業單位年增16%，惟仍視個人績效等考核而定。

鴻海員工績效獎金按往例，於農曆年前最後一個上班日發出，由於鴻海內部調班，本周五休假，加上今（12）日將在台北大巨蛋舉行集團運動會活動，員工績效獎金提前於昨天入帳。惟鴻海並未透露此次績效獎金發放總金額。

消息人士透露，鴻海員工保障薪資14個月，年中有分紅獎金，年底有績效獎金。其中，分紅獎金已在2025年9月30日匯入員工帳戶，2025年員工分紅獎金總額達88.34億元，連四年成長，年增率6.8%，績效好的單位，個人分紅有機會拿到百萬元獎金。

鴻海表示，今年績效獎金平均比去年高約10%，部分業績好的事業單位年增16%。

據悉，鴻海中央單位個位數成長，事業單位兩位數成長，事業單位通常高於中央單位。不過，獎金會依據所屬單位營運表現、個人績效不同而有所差異。

鴻海之前表示，員工分紅依照各事業群，以及個人的績效表現進行分配，並非平均分發。不過，獲利績效好的單位，個人分紅依舊有機會拿到百萬元獎金。

鴻海集團目前在既有資通訊（ICT）產業地位鞏固，並在AI產業展現強勁成長動能，電動車業務也逐步向上，2025年合併營收首度突破8兆大關、達8.099兆元，創新高，年增18.07%，首次年度營收年增金額超過1兆元；前三季稅後純益1,441億元，每股純益10.38元。

鴻海將在3月16日舉行法說會，公布2025年全年財報與營運展望。

鴻海 員工分紅

延伸閱讀

三大法人封關日再砸575億元卡位 金蛇年台股暴漲萬點寫傳奇

0056、0050股息雙入帳！棒棒：74％免稅紅包到手…配息隱憂要注意

上市櫃元月營收三大亮點 鴻海7,300.3億元稱冠

奧特曼唱旺ChatGPT 鴻海可望承接更多伺服器訂單

相關新聞

亞馬遜部署4,500顆獲美核准 低軌衛星鏈訂單噴發

美國聯邦傳播委員會（FCC）10日宣布，核准亞馬遜再部署4,500顆低軌衛星，比亞馬遜現有低軌衛星規模倍增。法人看好，亞...

鴻海績效獎金平均拉高10% 部分業績好的單位年增16%

業界傳出，鴻海昨（11）日發放員工績效獎金，員工一早發現獎金入帳，普遍驚呼「好大包」。鴻海證實，昨天發放績效獎金，平均比...

鴻海360億永續聯貸案簽約

鴻海衝刺ESG永續，昨（11）日宣布委由臺灣銀行統籌主辦的360億元「永續連結指標聯貸案」，已於昨日完成簽約，將用來充實...

三星推新旗艦機 台鏈補

三星昨（11）日發出邀請函，訂美西時間2月25日於舊金山舉行全球新品發表會，預期將推出主打AI功能再進化的年度旗艦機Ga...

考量成本激增 三星Galaxy S26可能變貴

三星年度旗艦新機Galaxy S26系列將問世，成為觀察智慧手機市況重要方向球，惟記憶體缺貨大漲價，業界預期，三星考量成...

台股亮麗封關 熱錢湧入新台幣爆量強升收31.478元

台股金蛇年大漲萬點，今天亮麗封關，外資大舉匯入也帶動新台幣匯率強勢突破31.5元關卡，盤中大漲逾1角，收盤收在31.47...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。