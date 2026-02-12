快訊

聯合報社論／綠能目標又跳票，意外的是賴政府仍未覺悟

三星推新旗艦機 台鏈補

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者陳昱翔／綜合報導

三星昨（11）日發出邀請函，訂美西時間2月25日於舊金山舉行全球新品發表會，預期將推出主打AI功能再進化的年度旗艦機Galaxy S26系列，成為2026年市場上首款旗艦機。

隨著硬體全面升級，法人看好，將帶旺台積電（2330）、大立光、晶技等台鏈。

三星的媒體邀請函標語為「下一支AI手機讓你的生活更容易」，強調「Galaxy S系列要來了，能夠簡化每日互動，啟發信心，並讓Galaxy AI感覺無縫整合到手上的時刻」，象徵「AI時代邁入新階段，使AI體驗變得更個人化，且具適應性」。

市場預期，三星這次將發布S26、S26 +與S26 Ultra等三款機型，傳出入門款螢幕變大、高階版S26 Ultra身厚度縮減至7.9釐米，採用三星自家Exynos 2600與高通驍龍8 Elite Gen 5 for Galaxy兩種處理器混搭，此外，也可望有更快的無線充電、全新螢幕防窺等新功能。

業界關注，Exynos 2600是三星以自家2奈米生產，標榜是業界首款2奈米手機處理器，高通版本處理器則以台積電3奈米打造，至於哪些市場推出何種版本，仍待三星公布。此外，市場預期，全新Galaxy Buds 4耳機有望同場亮相，預料續航力與降噪功能將進一步強化。

三星 AI 市場

延伸閱讀

路透：字節跳動自研AI晶片洽三星代工 今年目標10萬顆

封關日瘋搶什麼？台積電770億元稱王、友達噴50萬巨量、旺宏量價封后

金蛇年封關！台積電收1,915元創收盤新高、市值49.66兆 蛇年大漲780元

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

相關新聞

亞馬遜部署4,500顆獲美核准 低軌衛星鏈訂單噴發

美國聯邦傳播委員會（FCC）10日宣布，核准亞馬遜再部署4,500顆低軌衛星，比亞馬遜現有低軌衛星規模倍增。法人看好，亞...

鴻海績效獎金平均拉高10% 部分業績好的單位年增16%

業界傳出，鴻海昨（11）日發放員工績效獎金，員工一早發現獎金入帳，普遍驚呼「好大包」。鴻海證實，昨天發放績效獎金，平均比...

鴻海360億永續聯貸案簽約

鴻海衝刺ESG永續，昨（11）日宣布委由臺灣銀行統籌主辦的360億元「永續連結指標聯貸案」，已於昨日完成簽約，將用來充實...

三星推新旗艦機 台鏈補

三星昨（11）日發出邀請函，訂美西時間2月25日於舊金山舉行全球新品發表會，預期將推出主打AI功能再進化的年度旗艦機Ga...

考量成本激增 三星Galaxy S26可能變貴

三星年度旗艦新機Galaxy S26系列將問世，成為觀察智慧手機市況重要方向球，惟記憶體缺貨大漲價，業界預期，三星考量成...

台股亮麗封關 熱錢湧入新台幣爆量強升收31.478元

台股金蛇年大漲萬點，今天亮麗封關，外資大舉匯入也帶動新台幣匯率強勢突破31.5元關卡，盤中大漲逾1角，收盤收在31.47...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。