三星推新旗艦機 台鏈補

三星昨（11）日發出邀請函，訂美西時間2月25日於舊金山舉行全球新品發表會，預期將推出主打AI功能再進化的年度旗艦機Galaxy S26系列，成為2026年市場上首款旗艦機。

隨著硬體全面升級，法人看好，將帶旺台積電（2330）、大立光、晶技等台鏈。

三星的媒體邀請函標語為「下一支AI手機讓你的生活更容易」，強調「Galaxy S系列要來了，能夠簡化每日互動，啟發信心，並讓Galaxy AI感覺無縫整合到手上的時刻」，象徵「AI時代邁入新階段，使AI體驗變得更個人化，且具適應性」。

市場預期，三星這次將發布S26、S26 +與S26 Ultra等三款機型，傳出入門款螢幕變大、高階版S26 Ultra身厚度縮減至7.9釐米，採用三星自家Exynos 2600與高通驍龍8 Elite Gen 5 for Galaxy兩種處理器混搭，此外，也可望有更快的無線充電、全新螢幕防窺等新功能。

業界關注，Exynos 2600是三星以自家2奈米生產，標榜是業界首款2奈米手機處理器，高通版本處理器則以台積電3奈米打造，至於哪些市場推出何種版本，仍待三星公布。此外，市場預期，全新Galaxy Buds 4耳機有望同場亮相，預料續航力與降噪功能將進一步強化。