可成入股Niche Biomedical 布局神經調控醫材

機殼廠可成今天宣布以不超過2000萬美元（約新台幣6.28億元），取得Niche Biomedical公司Series C特別股，不超過約1484萬股，持股比例不超過22.2%。

可成表示，此舉主要是配合集團營運發展，推動多元化經營策略，布局神經調控醫療器材市場。

可成是重要蘋果概念股，2020年出售泰州廠予中國藍思科技，退出蘋果iPhone手機機殼供應鏈，震撼業界，之後可成鎖定醫療器材、半導體、航太等方向轉型。