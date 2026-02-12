亞馬遜部署4,500顆獲美核准 低軌衛星鏈訂單噴發

美國聯邦傳播委員會（FCC）10日宣布，核准亞馬遜再部署4,500顆低軌衛星，比亞馬遜現有低軌衛星規模倍增。法人看好，亞馬遜低軌衛星布局邁大步，這次獲准部署數量倍增，昇達科（3491）、華通、燿華、仲琦等台灣協力廠訂單可望同步翻倍。

低軌衛星市場近期在特斯拉執行長馬斯克喊出全力衝刺太空資料中心後，引發市場熱議，現在亞馬遜也要加快投資低軌衛星腳步，法人看好，在馬斯克與亞馬遜創辦人貝佐斯這兩大富豪引領下，全球低軌衛星商機值得期待。

綜合外電報導，此次FCC通過讓亞馬遜再部署4,500顆低軌衛星，比現有規模倍數增長，使得其低軌衛星布建數量直奔7,700顆。根據FCC釋出最新資料，亞馬遜先前申請將發射4,500顆低軌衛星已經核准，且根據FCC規定，通過申請後，必須要在2032年2月10日前發射50%的數量。

據了解，亞馬遜本次申請的低軌衛星規格為第二代，主要支援Ku頻段、V頻段，訊號範圍主要應用在衛星電視、毫米波規格的5G。亞馬遜先前已經宣布，將投資低軌衛星網路服務100億美元，現在更將再加碼10億美元，代表該公司持續看好低軌衛星市場。

法人指出，馬斯克旗下SpaceX，以及貝佐斯投資的亞馬遜是目前全球兩大重量級低軌衛星服務商，隨著衛星市場當紅，兩家廠商全力布局，SpaceX不僅將低軌衛星視為通訊節點，更將其整合成運算節點，由於AI運算所需零組件規格更高且難度更嚴苛，成為推動低軌衛星含金量持續提升的關鍵。

法人看好，亞馬遜低軌衛星趕進度，這次獲FCC核准部署量比當下已發射的低軌衛星量倍增，後續亞馬遜將擴大對供應鏈釋單，昇達科、華通、燿華、仲琦等台灣低軌衛星供應鏈可望沾光。

其中，昇達科在微波、毫米波被動元件市場具獨占地位，隨主要客戶們持續擴大下單，昇達科訂單動能同步看增。昇達科日前於法說會透露，看好2026年低軌衛星營收可望成長150%，在手訂單已達18億元，將在6月底前出貨完畢，全年來自低軌衛星營收占比將升至80%。

此外，打入低軌衛星市場的PCB廠華通、燿華等，未來接單同樣看俏。法人指出，衛星用HDI板無需高速傳輸規格，但需要耐極低溫、高溫等極端環境驗證，加上介電耗損低才可在太空中長期運作，華通、燿華長期布局太空衛星市場，將帶旺今年營運。

華通元月合併營收74.04億元，為歷年最旺元月，月增2.4%，較去年同期成長超過四成。看好訂單動能強勁，華通將投資逾5億元租賃大園廠辦擴產，藉此因應中長期營運發展規劃及產能擴充需求。依據公司計畫，最快第2季開出產能。

燿華方面，元月合併營收14.10億元，月增9.1%，年增5.5%，寫近六年來同期新高。燿華提到，新興衛星通訊、航太級材料開啟高毛利新賽道。低軌衛星需求推升LCP／RF板材等高附加價值產品比重提升，成為未來三至五年新的獲利突破點。