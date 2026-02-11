東元擬砸8億元 投資馬來西亞太陽能及儲能專案

電機大廠東元今天傍晚公告，董事會通過以不超過馬幣1億元（約新台幣8.04億元），參與投資馬來西亞太陽能及儲能專案。東元指出，擬於投資相關細節明確後，再依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」另行公告。

東元回覆記者提問說明，因應東南亞資料中心需求快速成長，馬來西亞逐步成為區域算力樞紐，帶動綠電需求攀升。

東元表示，董事會今天決議以不超過新台幣8.04億元，投資當地太陽能與儲能專案，深化能源布局，掌握綠電與資料中心基礎建設商機，符合公司長期發展策略。

東元積極布局東南亞市場，5日宣布承攬美國雲端服務供應商（CSP）業者位於馬來西亞及泰國的超大規模資料中心（Hyperscale Data Center）專案，涵蓋電力系統整合工程及超大規模光纖網通工程，2項標案總金額合計約新台幣25億元。