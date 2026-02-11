快訊

李四川將辭職回新北投入2026 侯友宜表態喊接棒：全力支持

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

確保年節通訊 中華電信升級400處熱點、台灣大擴3千座基站備援熱點

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

迎接2026年春節九天連續假期，電信業者陸續完成全台行動網路整備作業、擴充基站備援頻寬，強化4G/5G網路容量與維運機制，確保返鄉圍爐、走春旅遊、交通移動與廟宇參拜等場景皆能享有穩定順暢的行動上網與語音通話服務。

中華電信（2412）指出，春節網路強化計畫，運用AI科技鎖定全台超過400處人潮高度聚集地點，涵蓋觀光景區、交通樞紐、商圈百貨及主要宗教廟宇等熱門走春地。包含兒童新樂園、行天宮、信義商圈、九份老街、陽明山風景區、新竹城隍廟、中和烘爐地、花蓮七星潭、南投日月潭、竹山紫南宮、北港朝天宮、鹿港天后宮、逢甲商圈、佛光山、駁二藝術特區、旗山老街、鹿耳門聖母廟、阿里山森林遊樂區、新港奉天宮及墾丁大街等多處熱門景點皆列入此次增容優化範圍。

中華電信動員超過千名工程人員，針對近三千座4G/5G基地台進行容量擴充、參數優化與精準調校，並視現場人潮狀況彈性啟用臨時站台及備援措施。此外，節期間維持24小時即時訊務疏導與網路品質管理，確保高流量場景依然保持最佳連線體驗。

台灣大哥大（3045）宣布啟動「春節網路指揮中心」，導入自研AI智慧人流動態資源管理機制，全天候即時監測全國人流變化與行動網路負載。連假期間同步動員逾千人次工程師輪班待命，針對全台超過300處熱點景區、逾3,000座基地台進行容量擴充與優化，涵蓋西門町、饒河街夜市、大甲鎮瀾宮、墾丁大街及彰化月影燈季等各大元宵燈會場域，降低高人流時段網路壅塞風險，確保返鄉、走春與旅遊民眾通訊穩定順暢。

中華電信 春節 台灣大哥大
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陳福海走訪金門榮服處 強調整合資源升級榮民照顧

星宇航空二度與白沙屯媽祖進香同行 升級進香公益服務

星宇航空二度攜手白沙屯媽祖 聯名商品再升級

電信三雄1月獲利出爐　台灣大連3個月摘EPS王

相關新聞

台股亮麗封關 熱錢湧入新台幣爆量強升收31.478元

台股金蛇年大漲萬點，今天亮麗封關，外資大舉匯入也帶動新台幣匯率強勢突破31.5元關卡，盤中大漲逾1角，收盤收在31.47...

記憶體漲勢加劇 集邦估2026年全球手機產量恐顯著衰退

集邦科技今日發布最新智慧手機研究報告指出，2026年全球手機生產表現受記憶體價格高漲影響，恐呈現10%的年衰退，總量約降...

SEMI：2025全球矽晶圓出貨量重返成長軌道

SEMI國際半導體產業協會旗下矽製造商組織（ SMG）發布矽晶圓產業年度分析報告中指出，2025年全球矽晶圓出貨量年增5...

記憶體漲勢加劇終端售價壓力 2026年全球手機產量恐年減15%

根據TrendForce最新智慧手機研究，2026年全球手機生產表現受記憶體價格高漲影響，恐呈現10%的年衰退，總量約降...

大咖聯貸一波波 鴻海360億永續連結聯貸案簽約 銀行認購踴躍

鴻海精密工業股份有限公司（2317）（鴻海）委由臺灣銀行、台北富邦商業銀行、中國信託商業銀行及兆豐國際商業銀行統籌主辦3...

鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案完成簽約

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）委由臺灣銀行統籌主辦之新臺幣360億元「永續連結指標聯貸案」，已於2026年2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。