確保年節通訊 中華電信升級400處熱點、台灣大擴3千座基站備援熱點

迎接2026年春節九天連續假期，電信業者陸續完成全台行動網路整備作業、擴充基站備援頻寬，強化4G/5G網路容量與維運機制，確保返鄉圍爐、走春旅遊、交通移動與廟宇參拜等場景皆能享有穩定順暢的行動上網與語音通話服務。

中華電信（2412）指出，春節網路強化計畫，運用AI科技鎖定全台超過400處人潮高度聚集地點，涵蓋觀光景區、交通樞紐、商圈百貨及主要宗教廟宇等熱門走春地。包含兒童新樂園、行天宮、信義商圈、九份老街、陽明山風景區、新竹城隍廟、中和烘爐地、花蓮七星潭、南投日月潭、竹山紫南宮、北港朝天宮、鹿港天后宮、逢甲商圈、佛光山、駁二藝術特區、旗山老街、鹿耳門聖母廟、阿里山森林遊樂區、新港奉天宮及墾丁大街等多處熱門景點皆列入此次增容優化範圍。

中華電信動員超過千名工程人員，針對近三千座4G/5G基地台進行容量擴充、參數優化與精準調校，並視現場人潮狀況彈性啟用臨時站台及備援措施。此外，節期間維持24小時即時訊務疏導與網路品質管理，確保高流量場景依然保持最佳連線體驗。

台灣大哥大（3045）宣布啟動「春節網路指揮中心」，導入自研AI智慧人流動態資源管理機制，全天候即時監測全國人流變化與行動網路負載。連假期間同步動員逾千人次工程師輪班待命，針對全台超過300處熱點景區、逾3,000座基地台進行容量擴充與優化，涵蓋西門町、饒河街夜市、大甲鎮瀾宮、墾丁大街及彰化月影燈季等各大元宵燈會場域，降低高人流時段網路壅塞風險，確保返鄉、走春與旅遊民眾通訊穩定順暢。