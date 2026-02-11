台股亮麗封關 熱錢湧入新台幣爆量強升收31.478元

台股金蛇年大漲萬點，今天亮麗封關，外資大舉匯入也帶動新台幣匯率強勢突破31.5元關卡，盤中大漲逾1角，收盤收在31.478元，升值7.2分，創近2週新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆出32.29億美元的巨量。

台股農曆蛇年今天封關，在台積電突破1900元關卡助攻下，推升台股封關再創33605.71點新高紀錄，蛇年累計大漲10080.3點，首度站在33000點大關之上，創下封關點位新高。

台股氣勢如虹，催動新台幣匯率升值引擎，新台幣兌美元今天開盤價為31.53元，早盤還偏向震盪，午後隨著外資加大匯入，漲幅一路擴大，最高觸及31.409元，強漲1.41角。

外匯交易員指出，外資連日買超台股，單近2日就大買破千億元，熱錢滾滾流入匯市，加上出口商年底拋匯需求湧現，國際美元走弱，3大利多齊聚，推動新台幣升勢擴大；而亞幣普遍走揚，加上外資匯入力道確實強勁，央行並未守住特定價位，只是盤中反向提供流動性，稍踩煞車。

央行統計主要貨幣變動，由於美國零售數據不佳，強化市場降息預期，美元指數今天下挫0.31%，主要亞幣齊步升值，人民幣微升0.02%，新台幣升值0.23%，韓元勁揚0.66%，日圓則強彈1.6%。

新台幣匯市將於13日封關，外匯交易員認為，台股封關之後，明天可能還會有些外資交割款項的進出，但交投料將趨於清淡，明後天應呈量縮盤整格局。