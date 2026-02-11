快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體漲勢加劇 集邦估2026年全球手機產量恐顯著衰退

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
集邦估2026年全球手機產量受記憶體價格飆漲影響，恐會顯著衰退。圖為小米手機。（歐新社）
集邦估2026年全球手機產量受記憶體價格飆漲影響，恐會顯著衰退。圖為小米手機。（歐新社）

集邦科技今日發布最新智慧手機研究報告指出，2026年全球手機生產表現受記憶體價格高漲影響，恐呈現10%的年衰退，總量約降至11.35億支。因記憶體漲勢未歇，加劇終端售價與消費者期望之間的差距，恐導致終端需求更加疲弱。集邦預估今年全球手機生產年減幅度將擴大至15%或更甚；而各品牌因產品結構、區域布局不同，受衝擊程度也將各異。

以主流記憶體容量8GB+256GB為例，2026年第1季的預估合約價格相較2025年同期大幅上揚近200%。過往記憶體在智慧手機的BOM cost占比約為10-15%，如今已快速上升至30-40%。TrendForce認為，上調終端售價似乎已成為維持營運的必要手段，品牌同時須重新調整產品比重或配置，以因應當前記憶體持續飆漲的市況。

在年減15%的悲觀情境假設下，分析全球前八大智慧手機2026年生產情況。三星作為手機市占第一的品牌，又是記憶體產業龍頭，具備垂直整合優勢，但預期仍將因整體行情走弱而出現產量下滑，惟年減幅度將較中系品牌收斂。市占並列第一的蘋果則因高階機種占比較高，對高漲的記憶體成本有較佳的吸收能力，加上其消費客群對終端售價調整的接受度也相對較高，對其生產表現形成一定支撐。

Xiaomi和Transsion的低階機種占比較高，對成本波動耐受度較差，目標客群也對價格變化極為敏感，在記憶體價格漲勢未歇的情況下，預料其2026年產量下修幅度較大。

而主要經營中國市場的vivo、Oppo、Xiaomi及Honor，2026年除面臨記憶體成本壓力外，還須應對華為（Huawei）的強勢競爭。Huawei今年以推廣鴻蒙平台(HarmonyOS)為首要目標，終端定價策略相對彈性。此外，Huawei在中國市場具備獨特的市場地位，品牌號召力難以撼動，預期將對一眾中系品牌的市占與生產表現形成實質排擠。就目前預測來看，集邦認為Huawei在悲觀情境假設下將是眾品牌中產量修正幅度最小者，甚至有望逆勢成長。

集邦指出，儘管本輪終端衰退是由記憶體漲價觸發，但因當前電子設備功能普遍相當完備，可充分滿足多數消費者的日常需求，導致換機誘因下降、週期延長，即便未來記憶體價格回穩，此一深層的結構變化短期內恐怕也難以逆轉。

記憶體 智慧手機
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

SEMI：2025全球矽晶圓出貨量重返成長軌道

AI 記憶體下一代黑馬來了？法人點名兩家台廠可望受惠

MSCI 落選沒差！旺宏漲停劍指百元領軍「金蛇擺尾」 華邦電彈回5日線

記憶體被拋棄？專家點名「過年資金移進避風港」：必應、統一實穩中求勝

相關新聞

台股亮麗封關 熱錢湧入新台幣爆量強升收31.478元

台股金蛇年大漲萬點，今天亮麗封關，外資大舉匯入也帶動新台幣匯率強勢突破31.5元關卡，盤中大漲逾1角，收盤收在31.47...

記憶體漲勢加劇 集邦估2026年全球手機產量恐顯著衰退

集邦科技今日發布最新智慧手機研究報告指出，2026年全球手機生產表現受記憶體價格高漲影響，恐呈現10%的年衰退，總量約降...

SEMI：2025全球矽晶圓出貨量重返成長軌道

SEMI國際半導體產業協會旗下矽製造商組織（ SMG）發布矽晶圓產業年度分析報告中指出，2025年全球矽晶圓出貨量年增5...

記憶體漲勢加劇終端售價壓力 2026年全球手機產量恐年減15%

根據TrendForce最新智慧手機研究，2026年全球手機生產表現受記憶體價格高漲影響，恐呈現10%的年衰退，總量約降...

大咖聯貸一波波 鴻海360億永續連結聯貸案簽約 銀行認購踴躍

鴻海精密工業股份有限公司（2317）（鴻海）委由臺灣銀行、台北富邦商業銀行、中國信託商業銀行及兆豐國際商業銀行統籌主辦3...

鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案完成簽約

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）委由臺灣銀行統籌主辦之新臺幣360億元「永續連結指標聯貸案」，已於2026年2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。