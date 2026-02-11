記憶體漲勢加劇 集邦估2026年全球手機產量恐顯著衰退

集邦科技今日發布最新智慧手機研究報告指出，2026年全球手機生產表現受記憶體價格高漲影響，恐呈現10%的年衰退，總量約降至11.35億支。因記憶體漲勢未歇，加劇終端售價與消費者期望之間的差距，恐導致終端需求更加疲弱。集邦預估今年全球手機生產年減幅度將擴大至15%或更甚；而各品牌因產品結構、區域布局不同，受衝擊程度也將各異。

以主流記憶體容量8GB+256GB為例，2026年第1季的預估合約價格相較2025年同期大幅上揚近200%。過往記憶體在智慧手機的BOM cost占比約為10-15%，如今已快速上升至30-40%。TrendForce認為，上調終端售價似乎已成為維持營運的必要手段，品牌同時須重新調整產品比重或配置，以因應當前記憶體持續飆漲的市況。

在年減15%的悲觀情境假設下，分析全球前八大智慧手機2026年生產情況。三星作為手機市占第一的品牌，又是記憶體產業龍頭，具備垂直整合優勢，但預期仍將因整體行情走弱而出現產量下滑，惟年減幅度將較中系品牌收斂。市占並列第一的蘋果則因高階機種占比較高，對高漲的記憶體成本有較佳的吸收能力，加上其消費客群對終端售價調整的接受度也相對較高，對其生產表現形成一定支撐。

Xiaomi和Transsion的低階機種占比較高，對成本波動耐受度較差，目標客群也對價格變化極為敏感，在記憶體價格漲勢未歇的情況下，預料其2026年產量下修幅度較大。

而主要經營中國市場的vivo、Oppo、Xiaomi及Honor，2026年除面臨記憶體成本壓力外，還須應對華為（Huawei）的強勢競爭。Huawei今年以推廣鴻蒙平台(HarmonyOS)為首要目標，終端定價策略相對彈性。此外，Huawei在中國市場具備獨特的市場地位，品牌號召力難以撼動，預期將對一眾中系品牌的市占與生產表現形成實質排擠。就目前預測來看，集邦認為Huawei在悲觀情境假設下將是眾品牌中產量修正幅度最小者，甚至有望逆勢成長。

集邦指出，儘管本輪終端衰退是由記憶體漲價觸發，但因當前電子設備功能普遍相當完備，可充分滿足多數消費者的日常需求，導致換機誘因下降、週期延長，即便未來記憶體價格回穩，此一深層的結構變化短期內恐怕也難以逆轉。