英業達啟動員工持股信託計畫 展現留才、育才決心

在全球AI與雲端運算產業加速轉型的關鍵時刻，英業達（2356）正式宣布推出「員工持股信託計畫」，旨在將企業營運績效與同仁的個人發展緊密結合。此計畫不僅是英業達推動人才永續的重要一環，更具體實踐「We Make Dreams Happen」的雇主品牌精神，不僅支持每位同仁實踐專業理想與個人夢想，並邀請同仁從「受僱者」轉化為「夥伴」，與公司共同成長、邁向共榮。

英業達認為公司能持續成長，最重要的動力來源就是每一位並肩作戰的同仁。近年來，英業達持續優化各項薪酬福利與員工體驗，透過員工參與度調查及多場溝通會，深入了解同仁對於長期職涯發展與生活品質的需求。

英業達表示：「我們希望同仁在英業達不只是擁有一份工作，更是擁有一份可以長期耕耘的事業。」透過持股信託機制，讓同仁能夠以更靈活的方式參與公司的成果分享。當同仁的每一分努力都能反映在公司的長期價值中，便能達成「公司茁壯、同仁獲益」的良性互動。

面對AI時代的激烈人才競爭，英業達啟動持股信託計畫，展現了留才、育才的決心。這不僅是一項福利政策，更是英業達對人才培育與穩定團隊的長期投入。

英業達相信，穩定且具歸屬感的團隊是企業維持競爭優勢的基石。未來，英業達將持續優化工作環境與激勵機制，落實「人才為本」的初衷，讓企業成長與個人發展相互成就，形成人才與組織共好的正向循環，並在快速變動的產業環境中穩健前行。