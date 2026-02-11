快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

Sharp龜山K2工廠8月停工 或將衝擊Apple IT面板、電子紙供應

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

Sharp於2月10日公告，將執行日本龜山K2工廠(Gen8 2160mmx2460mm)停產計畫，後續並將尋找買家接手。TrendForce表示，K2工廠生產的面板主要用於筆電、平板電腦、電子紙和智慧手機，多年來支持Sharp維持Apple IT面板第三大供應商角色，也是電子紙的Oxide背板關鍵供應商。若產能按計劃收斂，短期可能影響Apple MacBook、iPad和電子紙供應。

根據Sharp公告，由於讓渡K2工廠給母公司Foxconn的計畫不成立，為進行事業改革，遂執行今年8月K2廠的停產計畫。該廠主要利基點是曾領先業界的Oxide背板技術，也曾是Apple MacBook以及iPad的產品技術指標。然而，因韓系、陸系面板廠陸續投資Oxide背板產能，導致Sharp的這項技術紅利逐漸消失。

據TrendForce估算，目前Apple產品約僅能支撐K2工廠16-17%左右的稼動。且今年MacBook OLED版本將問世，將進一步排擠未來Apple高階LCD面板的訂單數量。Apple訂單前景不明朗，是影響Sharp做出停產決定的關鍵因素之一。在短期內LCD Oxide仍占Apple IT產品一定比重下，一旦K2工廠產能於8月收斂，預估前兩大韓系、陸系面板供應商將直接受惠。

至於K2工廠Apple以外的面板業務，受到陸系面板廠產能擴張以及成本優勢的強力競爭，訂單數量減少。加上記憶體缺貨、價格飆漲，客戶要求面板供應商協助分攤成本，這對較無成本優勢的K2工廠來說，更是雪上加霜。除了Apple訂單，其他各應用產品的需求始終無法讓工廠維持滿載，造成K2工廠的單位平均成本惡化，加速Sharp做出退出大世代液晶面板業務的決定。

至於在電子紙領域，因Oxide背板能有效減緩電子紙的殘影、輸入延遲感，並延長續航時間，對推廣大型電子紙看板的應用至關重要，促使Sharp K2工廠成為關鍵電子紙Oxide背板供應商。一旦其停產，推測後續訂單可望由積極布局Oxide產能的陸系面板廠接手，但短期仍可能對電子紙產品的升級進度造成負面影響。

TrendForce表示，儘管Sharp已做出宣告龜山K2停產宣告，但能否真的在今年8月以前將整座工廠的產能全部收斂，或者是保留部分關鍵客戶使用的產能，以維持運營彈性，後續仍待觀察。

面板 電子紙
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

輝能超級工廠動土 法官員讚許台法合作盼工業再興

溪水變藍色！豐原軟埤仔溪被偷排廢水 清潔劑工廠沖洗汙水亂排

彰化基層農會有「食」力 開發商品甚至自建工廠生產

大湖之森步道老少咸宜 龜山與樹林交界 全長1.4公里 地勢平緩 走春好去處

相關新聞

記憶體漲勢加劇終端售價壓力 2026年全球手機產量恐年減15%

根據TrendForce最新智慧手機研究，2026年全球手機生產表現受記憶體價格高漲影響，恐呈現10%的年衰退，總量約降...

大咖聯貸一波波 鴻海360億永續連結聯貸案簽約 銀行認購踴躍

鴻海精密工業股份有限公司（2317）（鴻海）委由臺灣銀行、台北富邦商業銀行、中國信託商業銀行及兆豐國際商業銀行統籌主辦3...

鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案完成簽約

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）委由臺灣銀行統籌主辦之新臺幣360億元「永續連結指標聯貸案」，已於2026年2...

因應春節網路高峰確保通訊暢通 台灣大導入AI並擴充三千座基站備援

台灣大哥大今日宣布啟動「春節網路指揮中心」，導入自研人工智慧（AI）智慧人流動態資源管理機制，全天候即時監測全國人流變化...

透過AI工具媒合企業與求職者 4成求職者獲取AI建議面試機會提升二成

AI浪潮推動全球人才生態系快速變革，如何透過AI工具精準媒合企業與求職者，成為人力資源領域重要任務。104人力銀行研發處...

華邦：DRAM報價上半年看漲四倍 缺口「大到不曉得怎麼補起來」

華邦（2344）總經理陳沛銘10日表示，AI應用持續帶動前所未有的記憶體需求，DRAM缺貨將持續，尤其DDR4供應缺口「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。