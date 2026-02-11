Sharp龜山K2工廠8月停工 或將衝擊Apple IT面板、電子紙供應

Sharp於2月10日公告，將執行日本龜山K2工廠(Gen8 2160mmx2460mm)停產計畫，後續並將尋找買家接手。TrendForce表示，K2工廠生產的面板主要用於筆電、平板電腦、電子紙和智慧手機，多年來支持Sharp維持Apple IT面板第三大供應商角色，也是電子紙的Oxide背板關鍵供應商。若產能按計劃收斂，短期可能影響Apple MacBook、iPad和電子紙供應。

根據Sharp公告，由於讓渡K2工廠給母公司Foxconn的計畫不成立，為進行事業改革，遂執行今年8月K2廠的停產計畫。該廠主要利基點是曾領先業界的Oxide背板技術，也曾是Apple MacBook以及iPad的產品技術指標。然而，因韓系、陸系面板廠陸續投資Oxide背板產能，導致Sharp的這項技術紅利逐漸消失。

據TrendForce估算，目前Apple產品約僅能支撐K2工廠16-17%左右的稼動。且今年MacBook OLED版本將問世，將進一步排擠未來Apple高階LCD面板的訂單數量。Apple訂單前景不明朗，是影響Sharp做出停產決定的關鍵因素之一。在短期內LCD Oxide仍占Apple IT產品一定比重下，一旦K2工廠產能於8月收斂，預估前兩大韓系、陸系面板供應商將直接受惠。

至於K2工廠Apple以外的面板業務，受到陸系面板廠產能擴張以及成本優勢的強力競爭，訂單數量減少。加上記憶體缺貨、價格飆漲，客戶要求面板供應商協助分攤成本，這對較無成本優勢的K2工廠來說，更是雪上加霜。除了Apple訂單，其他各應用產品的需求始終無法讓工廠維持滿載，造成K2工廠的單位平均成本惡化，加速Sharp做出退出大世代液晶面板業務的決定。

至於在電子紙領域，因Oxide背板能有效減緩電子紙的殘影、輸入延遲感，並延長續航時間，對推廣大型電子紙看板的應用至關重要，促使Sharp K2工廠成為關鍵電子紙Oxide背板供應商。一旦其停產，推測後續訂單可望由積極布局Oxide產能的陸系面板廠接手，但短期仍可能對電子紙產品的升級進度造成負面影響。

TrendForce表示，儘管Sharp已做出宣告龜山K2停產宣告，但能否真的在今年8月以前將整座工廠的產能全部收斂，或者是保留部分關鍵客戶使用的產能，以維持運營彈性，後續仍待觀察。