快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

大咖聯貸一波波 鴻海360億永續連結聯貸案簽約 銀行認購踴躍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
鴻海精密工業(股)公司360億元永續連結聯合授信案簽約典禮，由鴻海精密工業(股)公司財務長黃德才（左）及臺灣銀行總經理吳佳曉（右）共同主持。臺銀／提供
鴻海精密工業(股)公司360億元永續連結聯合授信案簽約典禮，由鴻海精密工業(股)公司財務長黃德才（左）及臺灣銀行總經理吳佳曉（右）共同主持。臺銀／提供

鴻海精密工業股份有限公司（2317）（鴻海）委由臺灣銀行、台北富邦商業銀行、中國信託商業銀行及兆豐國際商業銀行統籌主辦360億元永續連結指標聯貸案，已於11日完成簽約。簽約儀式假臺灣銀行舉行，由臺灣銀行總經理吳佳曉與鴻海財務長黃德才共同主持。

本聯貸案由臺灣銀行統籌主辦暨擔任額度管理銀行，資金用途為充實中期營運周轉金。原擬籌組300億元，在18家金融機構踴躍參與下，超額認購262%，總金額高達785億元，最終以360億元結案，充分展現金融同業對鴻海營運績效及發展前景的高度肯定。此案授信條件結合「溫室氣體減排」、「綠電使用總量」等多項永續指標，以實際行動體現雙方攜手深耕永續發展、落實淨零排放之共識。

鴻海是全球最大科技製造平台服務商，2025年自結合併營收續創新高突破8兆元，充分展現其在產業中的關鍵地位。鴻海近年積極推展「3+3+3」長期發展策略，聚焦「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業與「人工智慧、半導體、新世代通訊」三大新技術領域，同時結合AI推動「智慧製造、智慧電動車、智慧城市」三大智慧平台，為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者。在永續經營方面，更成功入選2025年標普全球永續年鑑並獲頒「產業最佳進步獎」，證明其企業競爭力與ESG實踐並重，深具永續韌性。

臺灣銀行表示，長期秉持「全民的銀行、臺灣的靠山、永續的推手」核心價值，深耕聯貸市場，截至2025年底已連續七年蟬聯臺灣聯貸市場統籌主辦行(MLA)及額度分銷行(Bookrunner)雙料冠軍，在ESG管理領域，臺灣銀行的專業實踐亦備受肯定，近期榮獲英國標準協會(BSI)「2025 ESG永續發展獎」卓越獎，並於「2025第十八屆臺灣企業永續獎」囊括性別平等、社會共融及高齡友善領袖獎三項殊榮。透過導入國際管理標準並推動普惠金融措施，臺灣銀行充分展現深耕環境保護與社會共融的堅定承諾。展望未來，臺灣銀行將持續憑藉專業融資規劃能量，支持企業加速技術升級與淨零轉型，引領產業創新，共創環境與經濟的永續價值。

臺灣銀行 永續 鴻海
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案完成簽約

民進黨台南市議員初選「激戰」區 新人掛大咖蕭美琴助選看板

上市櫃元月營收三大亮點 鴻海7,300.3億元稱冠

奧特曼唱旺ChatGPT 鴻海可望承接更多伺服器訂單

相關新聞

大咖聯貸一波波 鴻海360億永續連結聯貸案簽約 銀行認購踴躍

鴻海精密工業股份有限公司（2317）（鴻海）委由臺灣銀行、台北富邦商業銀行、中國信託商業銀行及兆豐國際商業銀行統籌主辦3...

鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案完成簽約

全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）委由臺灣銀行統籌主辦之新臺幣360億元「永續連結指標聯貸案」，已於2026年2...

因應春節網路高峰確保通訊暢通 台灣大導入AI並擴充三千座基站備援

台灣大哥大今日宣布啟動「春節網路指揮中心」，導入自研人工智慧（AI）智慧人流動態資源管理機制，全天候即時監測全國人流變化...

透過AI工具媒合企業與求職者 4成求職者獲取AI建議面試機會提升二成

AI浪潮推動全球人才生態系快速變革，如何透過AI工具精準媒合企業與求職者，成為人力資源領域重要任務。104人力銀行研發處...

華邦：DRAM報價上半年看漲四倍 缺口「大到不曉得怎麼補起來」

華邦（2344）總經理陳沛銘10日表示，AI應用持續帶動前所未有的記憶體需求，DRAM缺貨將持續，尤其DDR4供應缺口「...

華邦：DRAM價上半年看漲四倍 DDR4供應缺口「大到不曉得怎麼補」

華邦總經理陳沛銘昨（10）日表示，AI應用持續帶動前所未有的記憶體需求，DRAM缺貨將持續，尤其DDR4供應缺口「大到不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。