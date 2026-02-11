大咖聯貸一波波 鴻海360億永續連結聯貸案簽約 銀行認購踴躍

鴻海精密工業股份有限公司（2317）（鴻海）委由臺灣銀行、台北富邦商業銀行、中國信託商業銀行及兆豐國際商業銀行統籌主辦360億元永續連結指標聯貸案，已於11日完成簽約。簽約儀式假臺灣銀行舉行，由臺灣銀行總經理吳佳曉與鴻海財務長黃德才共同主持。

本聯貸案由臺灣銀行統籌主辦暨擔任額度管理銀行，資金用途為充實中期營運周轉金。原擬籌組300億元，在18家金融機構踴躍參與下，超額認購262%，總金額高達785億元，最終以360億元結案，充分展現金融同業對鴻海營運績效及發展前景的高度肯定。此案授信條件結合「溫室氣體減排」、「綠電使用總量」等多項永續指標，以實際行動體現雙方攜手深耕永續發展、落實淨零排放之共識。

鴻海是全球最大科技製造平台服務商，2025年自結合併營收續創新高突破8兆元，充分展現其在產業中的關鍵地位。鴻海近年積極推展「3+3+3」長期發展策略，聚焦「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業與「人工智慧、半導體、新世代通訊」三大新技術領域，同時結合AI推動「智慧製造、智慧電動車、智慧城市」三大智慧平台，為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者。在永續經營方面，更成功入選2025年標普全球永續年鑑並獲頒「產業最佳進步獎」，證明其企業競爭力與ESG實踐並重，深具永續韌性。

臺灣銀行表示，長期秉持「全民的銀行、臺灣的靠山、永續的推手」核心價值，深耕聯貸市場，截至2025年底已連續七年蟬聯臺灣聯貸市場統籌主辦行(MLA)及額度分銷行(Bookrunner)雙料冠軍，在ESG管理領域，臺灣銀行的專業實踐亦備受肯定，近期榮獲英國標準協會(BSI)「2025 ESG永續發展獎」卓越獎，並於「2025第十八屆臺灣企業永續獎」囊括性別平等、社會共融及高齡友善領袖獎三項殊榮。透過導入國際管理標準並推動普惠金融措施，臺灣銀行充分展現深耕環境保護與社會共融的堅定承諾。展望未來，臺灣銀行將持續憑藉專業融資規劃能量，支持企業加速技術升級與淨零轉型，引領產業創新，共創環境與經濟的永續價值。