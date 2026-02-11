今年第一槍！士電3月起調漲變壓器20％ 總座：市場需求大爆發

AI熱潮助攻銅價上漲，變壓器喊漲，士電（1503）開第一槍。士電總經理郭約瑟11日表示，今年是AI產業的元年，電力設備市場需求會比去年更爆發，而在銅價持續上漲、關鍵零組件成本上揚下，3月1日起變壓器將調漲15-20％。

郭約瑟表示，去年曾預估變壓器要調漲6~7%，沒想到在短時間內，銅價暴漲到1.3萬美元，先前的已經陸續反應成本，但這一波成本上揚的太快，因此3月1日起變壓器全面調漲15-20％，倘若銅價持續向上，預估所有變壓器廠商也都要調漲。

針對AI產業帶來的需求，郭約瑟表示，今年AI產業鏈擴廠規模將較去年更為爆發，今年只是AI基建元年，未來這一塊需求只會愈來愈多，公司已打入AI供應鏈，並與AI資料中心（AIDC）簽署相關協議，且變壓器等配電設備在國內科技業、半導體等大廠市占率高達八成，只能說「這些半導體、AI產業擴廠下，不會忘記士電，士電會是市場主力」。

士電1月營收44.83億元，年增5.55%，創歷史新高。郭約瑟表示，第1季通常是士電最旺的一季，由於產能滿載、訂單量大，為了加速出貨，今年春節也啟動加班作業，部分產線大年初三就上班，這也是連續第3年春節加班，預期第1季營收可挑戰單季新高，獲利動能也會較去年成長。

外銷市場方面，郭約瑟表示，今年接單狀況比預期佳，已經開始接2029年的北美市場訂單，預期外銷營收成長每年可成長15-20％，除了變壓器外，電裝品與低壓開關同步拓展海外市場，目標營收成長動能2033年達倍增，另，預估今年外銷營收占比可從過去15-20％，提升至25%。

產能方面，郭約瑟表示，士電剛通過興建第四座廠（T4）計畫，主要為了瞄準AI訂單，朝高電壓、高電流產品升級，以生產中大型電壓器為主，T4廠第一期預計2027年9月投產，2028年全面量產，若單看變壓器產能，T3廠去年9月投產，產能全開後可增加50％，T4加入後整體產能將再提升三分之一。

至於台電訂單上，郭約瑟表示，為了配合政府目標，電網計畫加速釋單中，這一塊成長規模也會放大，台電今年預估在釋出2~3座靜態同步補償器（STATCOM）各20多億元標案，士電有龍潭、南科兩座實績，亦會積極爭取標案。