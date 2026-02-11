鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案完成簽約
全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）委由臺灣銀行統籌主辦之新臺幣360億元「永續連結指標聯貸案」，已於2026年2月11日完成簽約。簽約儀式假臺灣銀行舉行，由鴻海財務長黃德才先生與臺灣銀行總經理吳佳曉先生共同主持。
本聯貸案由臺灣銀行擔任額度管理銀行，並由台北富邦銀行、中國信託銀行及兆豐銀行共同主辦。本案原擬籌組300億元，在18家金融機構踴躍參與下，超額認購率高達262%，總金額達785億元，最終以360億元結案，充分展現金融同業對鴻海營運績效的高度肯定，更彰顯市場對其全球化布局與發展前景的堅定信心。
本案資金用途為充實中期營運周轉金，並納入溫室氣體減排表現、綠電使用總量、取得或升級廢棄物零填埋認證等永續指標。凡鴻海達成預定之ESG指標，即可獲得相應的利率減碼優惠，具體落實臺灣銀行與鴻海深耕綠色金融，攜手推動淨零排放目標的決心。
鴻海身為全球最大科技平台製造服務商，電子代工服務（EMS）市占率長期穩居全球之冠。受惠於AI產業強勁增長動能，鴻海2025年自結合併營收一舉突破8兆元大關，續創歷史新高，確立其在全球科技供應鏈中的關鍵地位。
近年來，鴻海積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，結合AI推動「智慧製造、智慧電動車、智慧城市」三大智慧平台，以「3+3+3」作為集團重要的長期發展策略，為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。