經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
全球最大科技製造平台服務商鴻海（2317）委由臺灣銀行統籌主辦之新臺幣360億元「永續連結指標聯貸案」，已於2026年2月11日完成簽約。簽約儀式假臺灣銀行舉行，由鴻海財務長黃德才先生與臺灣銀行總經理吳佳曉先生共同主持。

本聯貸案由臺灣銀行擔任額度管理銀行，並由台北富邦銀行、中國信託銀行及兆豐銀行共同主辦。本案原擬籌組300億元，在18家金融機構踴躍參與下，超額認購率高達262%，總金額達785億元，最終以360億元結案，充分展現金融同業對鴻海營運績效的高度肯定，更彰顯市場對其全球化布局與發展前景的堅定信心。

本案資金用途為充實中期營運周轉金，並納入溫室氣體減排表現、綠電使用總量、取得或升級廢棄物零填埋認證等永續指標。凡鴻海達成預定之ESG指標，即可獲得相應的利率減碼優惠，具體落實臺灣銀行與鴻海深耕綠色金融，攜手推動淨零排放目標的決心。

鴻海身為全球最大科技平台製造服務商，電子代工服務（EMS）市占率長期穩居全球之冠。受惠於AI產業強勁增長動能，鴻海2025年自結合併營收一舉突破8兆元大關，續創歷史新高，確立其在全球科技供應鏈中的關鍵地位。

近年來，鴻海積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，結合AI推動「智慧製造、智慧電動車、智慧城市」三大智慧平台，以「3+3+3」作為集團重要的長期發展策略，為全球標竿客戶提供完整解決方案，成為全方位智慧生活提供者。

鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案完成簽約。鴻海／提供
鴻海新臺幣360億元永續連結聯貸案完成簽約。鴻海／提供

臺灣銀行 鴻海 科技
