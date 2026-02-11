友達集團打造國際職涯舞台 鎖定顯示應用跨域整合關鍵人才

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達鎖定三大營運支柱─顯示科技、智慧移動、垂直場域的相關專業人才，期待加乘人才善用AI共創的跨域整合及開發能力，為未來科技應用開創更多元的可能性。友達／提供
AI驅動的產業變革下，顯示器作為人機溝通終端介面，將開啟更多元的智慧應用落地與使用者互動，友達（2409）光電聚焦三大營運支柱—顯示科技（Display）、智慧移動（Mobility Solutions）與垂直場域（Vertical Solutions），並積極延攬相關領域專業人才，期待加乘人才善用AI共創的跨域整合及開發能力，以顯示技術為基礎，為未來科技應用開創更多元的可能性。同時，藉由集團遍布全球的據點及事業布局，友達期待與具有全球視野與行動力的人才攜手前進，在新世代的挑戰中拓展全球競爭力。

三大營運支柱驅動成長 跨域人才為競爭力關鍵

在顯示科技，友達持續投入 Micro LED 、Mini LED等高值化技術，並掌握完整產業生態鏈，結合AI驅動，在多元場景開創突破性的新視界，同步積極招募顯示技術研發與人機介面相關人才，共同推進顯示技術創新。

在智慧移動，由今年正式營運的友達子公司友達智慧移動領軍，透過顯示介面、車用運算、智慧車聯三大領域，打造未來化智慧座艙與車用解決方案，結合集團遍布亞、歐、美洲的14國據點，吸引具跨文化協作能力與車用技術背景的人才，推動智慧移動新場景的落地與擴展。

在垂直場域，以友達子公司達擎為核心，深耕智慧零售、教育與醫療等領域，著重延攬具備系統整合、場域開發與專案導入能力的人才，打造更完整與智慧化的解決方案，支持多元場域的持續成長。同時，友達以綠色科技為核心推動永續發展策略，從產品設計到營運管理全面落實，將永續DNA深植企業文化，實踐環境與科技共好的願景。

GROW with Talents：深化人才永續與核心能力

友達相信「人才」是驅動企業創新與成長的關鍵，並提出「GROW with Talents」理念，期望人才具備：全球思維（Global mindset）、勇於實踐想法（Real-world application）、樂於開放協作（Open collaboration），並能善用AI共創（Work with AI）等四項特質，與公司在全球科技競爭中並肩前行。同時，為打造永續且具彈性的職涯環境，友達以「友達大學」與「GDP 全球人才發展計畫（Global Talent Development Program）」建構雙軌制職涯發展架構，透過跨領域課程、專業訓練及跨地域的輪調與專案歷練機會，協助員工累積國際視野與跨域競爭力。

友達2026 年校園徵才 3 月啟動

友達亦提供多元的早期人才方案，協助學生與新鮮人提前接軌產業實務。友達2026 年校園徵才計畫將於 3 月展開，符合預聘資格的學生將有機會獲得簽約金及預聘書，於 4 月底前取得預聘書，另享有早鳥獎金。此外，在校學生亦可申請「A+暑期實習」與「A Pro學期實習」計畫，透過專案導向的實務訓練，逐步累積未來職涯所需的關鍵能力。友達誠摯邀請具備專業能力、國際視野與行動力的人才加入，在全球舞台探索屬於自己的無限可能。

友達 科技 AI
