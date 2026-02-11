因應春節網路高峰確保通訊暢通 台灣大導入AI並擴充三千座基站備援

快訊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
因應春節連假人潮，台灣大哥大導入自研「AI 智慧人流動態資源管理機制」，全天候即時監測全國人流變化與行動網路負載，並動員逾千人次工程師輪班待命。圖／台灣大提供
台灣大哥大今日宣布啟動「春節網路指揮中心」，導入自研人工智慧（AI）智慧人流動態資源管理機制，全天候即時監測全國人流變化與行動網路負載，連假期間同步動員逾千人次工程師輪班待命，針對全台超過300處熱點景區、逾3000座基地台進行容量擴充與優化，涵蓋西門町、饒河街夜市、大甲鎮瀾宮、墾丁大街及彰化月影燈季等各大元宵燈會場域，降低高人流時段網路壅塞風險，確保返鄉、走春與旅遊民眾通訊穩定順暢。

台灣大自研「AI 智慧人流動態資源管理機制」，透過即時儀表板監控各地人流與網路流量變化，結合100MHz 5G黃金頻寬與高低頻協作優化，依據高畫質影音、即時通話與行動遊戲等不同使用情境，動態調配網路資源，以提升高峰時段的整體穩定度。這套AI維運與動態調度機制，可支撐春節期間高人流、高使用強度的通訊需求，也反映在長期、可量測的網路品質表現上。

根據OpenSignal最新公布的台灣行動網路體驗報告，台灣大哥大在「整體影音體驗」、「5G影音體驗」、「5G語音應用體驗」及「可用率」四項居冠。顯示在高人流、高負載情境下，仍能維持影音串流穩定度、語音通話品質與網路可用性的整體表現，也呼應春節期間大規模人流移動與長時間使用的實際需求。

除技術端維運部署外，台灣大於春節前後推出多部共同投資出品的院線電影，旗下MyVideo亦於春節檔期匯集電影、戲劇、動漫與親子等全齡片單，對應返鄉途中行動觀看、宅家追劇等多元使用情境，讓春節期間的數位內容體驗無縫銜接、順暢到位。

