新漢前進 MWC 發表後量子資安、工業通訊及關鍵基礎設施 5G 解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦與網通設備領導廠商新漢（8234）11日宣布將參與2026年世界行動通訊大會（MWC Barcelona 2026），於西班牙巴塞隆納展出橫跨電信、企業與工業應用的最新邊緣運算與資安平台。本次新漢獲選進駐經濟部產業發展署主辦之「台灣館」，展出多項台灣研發製造的前瞻網路技術，展現台灣在關鍵通訊與資安領域的實力。

新漢集團以提供高品質穩定的網路通訊設備起家，旗下網路通訊事業部佔比集團業務最大宗，下個月將在巴塞隆納展示團隊研發的多項創新解決方案，以因應快速發展的量子運算、工業數位化與高速移動通訊等新世代需求，將發表後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）平台、工業級IEC 61850 / IEEE 1613通訊閘道器、服務零中斷的關鍵軌道運輸通訊與高速5G切換設備，為市場提供「安全、同步與高可靠網路」解決方案。

在AI技術發展的同時，企業也正面臨日益嚴峻的資安與工業應用需求等挑戰，新漢於本次 MWC 展出多款具備前瞻技術的硬體平台。首要亮點為後量子密碼（Post-Quantum Cryptography, PQC）平台，該設備支援 PQC-ready 架構，協助企業與電信營運商在量子運算時代來臨前，提前布局防禦機制，確保長期資料安全與韌性。

在關鍵基礎設施領域，新漢則展出符合 IEC 61850 與 IEEE 1613 標準的工業級閘道器，專為變電站與嚴苛工業環境設計，具備極高電磁耐受力，協助電力與 OT 領域客戶建構穩定且可擴充的安全網路。

此外，針對高速移動中的連線穩定性，新漢將展示專為軌道運輸打造的 5G 通訊解決方案，透過高可靠的無縫切換機制實現「服務零中斷」（Zero Service Downtime），確保列車控制與營運管理資料在移動過程中穩定傳輸。同時，為了簡化智慧倉儲與自動化產線的部署，新漢亦同步發表 TSN（時效性網路）啟用套件，提供精準的即時同步能力，加速工業邊緣網路的應用落地。

除了強大的硬體設備，新漢在資安韌性上從系統底層出發，推出 NEXBOOT® 與 NEXLOCK 韌體級資安機制。NEXBOOT 具備自動切換設計，能解決傳統線上更新（OTA）失敗導致設備停擺的痛點，確保關鍵服務 24/7 不間斷；NEXLOCK 則直接在韌體層封鎖高風險介面，無需額外硬體成本即可防護關鍵基礎設施。

現場亦展示多款兼具輕巧、高效與節能特性的 SD-Edge、安全與 uCPE 平台。新漢強調，透過與全球夥伴的生態系整合，其硬體平台正加速資安、先進網路與邊緣 AI 應用在各個垂直市場的實踐。

新漢 平台 資安
