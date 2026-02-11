快訊

高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境 緊急送醫 擇日再訊問

台積專利申請 連十年奪冠

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

經濟部智慧局昨（10）日公布2025年百大專利申請，智慧局長廖承威表示，台積電（2330）去年申請發明專利1,485件，連十年保持台灣專利申請第一。台積電2025年在美國專利申請量連續四年排名第二，僅次於三星，惟台積電是以半導體技術為主，核准率幾乎是百分之百。

廖承威提及，隨著台灣科技產業布局全球，包括台積電、鴻海、聯發科等，以台灣為專利布局的首站，企業約八、九個月就會收到初次審查意見通知函。

智慧局指出，台積電國內外歷年累積專利獲准超過7.8萬件。

2025年台積電仍以申請量1,485件、年增5%，遠高於其他本土企業申請量，更連十年居冠。

外界關切台積電赴美設廠，且計劃在當地設立研發中心，台積電是否會改變專利申請版圖？廖承威表示，台積電最先進製程仍在台灣，即便海外研發，最後都回歸到新竹總部，台積電專利布局短期內不會改變。他並說，專利保護僅是台積電的「冰山一角」，推估可能不到1%。

根據台積電對外揭露資訊，2013年到2024年的營業秘密總量已高達47.5萬件。

智慧局昨日公布2025年我國發明專利申請51,230件，年增1%。廖承威分析，專利就是要公開，但我國企業已開始著重營業秘密布局，他認為，這不是壞事，惟是採取專利保護或是營業秘密，都各有優缺點，須由企業進行技術評估。

根據智慧局公布2025年申請前十大，繼台積電後，友達以397件居次，鴻海340件排名第三，南亞科和工研院則以328件並列第四名。

廖承威指出，作為全球最大電子製造服務業鴻海，董事長劉揚偉「非常重視」專利，集團旗下產品包括AI伺服器、HPC加速器、電動車、雲端存儲等AI相關產品。

鴻海自2023年開始，從著重於技術「實際使用地」或「製造地」的申請，進一步預判技術發展「未來可能推廣與應用」的潛力國家市場，深化全球專利布局。

聯發科去年以269件排名第九。廖承威指出，聯發科高度重視研發創新與智財保護，持續投入大量資源在AI、6G、WiFi 8等系統單晶片設計研發。

台積電 布局
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

台積電倒0050沒救？Jet Lee：股王殞落非一夕…汰弱留強機制被動賣出買進

羨煞人！台積電每名員工分紅高達264萬元

決勝秘訣！台積電發明專利申請蟬聯十年第一、另有達47.5萬件營業祕密

相關新聞

力積電處分銅鑼廠及廠務設施予美光 金額為16.8億美元

力積電（6770）10日公告，與美光（Micron）和其全球子公司和關聯公司簽署合約，主要內容便是力積電處分銅鑼廠廠房及...

羨煞人！台積電每名員工分紅高達264萬元

台積電董事會首度度赴日本熊本廠舉行，今日通過八項議案中，其中攸關7萬多位員工福利的員工分紅也正式拍板，董事會決議核准20...

決勝秘訣！台積電發明專利申請蟬聯十年第一、另有達47.5萬件營業祕密

經濟部智慧局10日公布2025年百大專利申請，智慧局長廖承威表示，台積電（2330）去年申請發明專利1,485件，連續十...

AI到底多燒錢？看谷歌母公司要發「百年債」應對就知道

谷歌母公司Alphabet傳出發行百年期公司債，成為國際債市關注話題。銀行財管人員表示，百年期公司債屬極罕見的超長天期融...

台積電中生代梯隊成形 涵蓋營運、研發及資材管理…八位高階主管入列

台積電董事會首次拉到日本熊本廠舉行，也順利通過八位高階主管升任，這也是去年前台積電資深副總羅唯仁及林錦坤退休後，最大規模...

台積電分紅…台灣員工平均每人264萬 獎金總額2,061億寫新高

台積電昨（10）日董事會拍板八大議案，以2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額衝上歷史新高2,061.45億元最受外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。