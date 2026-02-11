奧特曼唱旺ChatGPT 鴻海可望承接更多伺服器訂單

根據CNBC看到的OpenAI內部訊息，OpenAI執行長奧特曼日前告訴員工，旗下主力產品ChatGPT「已重新回到每月成長超過10%」，並準備在本周推出「Chat模型更新版 」，另外，ChatGPT正在測試廣告投放，以增加營收來源。

法人指出，Google的Gemini快速崛起搶ChatGPT地盤，讓OpenAI倍感壓力。如今奧特曼釋出ChatGPT成長性回到每月10%以上，並推出更多版本與應用，意味將持續擴增AI伺服器建置，合作夥伴鴻海可望受惠。

ChatGPT目前每周有逾8億用戶使用 ，但來自Google、Anthropic的競爭壓力越來越大。因Gemini 3.0廣受好評，使得OpenAI去年12月一度進入「紅色警戒」，加速改善ChatGPT功能，多項專案暫停以集中資源投入強化ChatGPT。

CNBC報導，OpenAI上周為程式開發產品Codex推出新模型GPT-5.3-Codex，提供蘋果用戶獨立的應用程式。奧特曼給員工的訊息中表示，Codex與一周前相比，成長約50%，這款產品定位與Anthropic的Claude Code競爭。

近期Anthropic在超級盃投放廣告，暗示OpenAI將在ChatGPT中增加廣告。知情人士透露，OpenAI本周一正式開始測試在ChatGPT中投放廣告並且會清楚標示、出現在聊天機器人回答的底部，不影響ChatGPT回應內容。這位人士說，OpenAI預期，長期來看，廣告收入不到總營收的一半。

募資方面，多名消息人士告訴CNBC，OpenAI將完成目前可能高達1,000億美元的募資，募資談判將在未來兩周升溫。

奧特曼與財務長佛萊爾（Sarah Friar） 積極向投資者推銷公司成長故事。包括Codex正逐步侵蝕Claude Code的市占、OpenAI在消費者市場的優勢、企業業務不斷成、取得算力資源的能力等。

去年3月OpenAI才完成一輪410億美元的募資，軟銀投入300億美元，其他投資者合計投資110億美元。

據了解，目前這輪募資可能分成兩個階段完成。

【記者蕭君暉／台北報導】鴻海（2317）近期在新北土城總部舉行為期二天的「年終展望大會」，以「回顧騰飛轉型3+3+3全球布局、展望永續新局CMM版圖躍升」為主軸，海內外近千名員工參與。鴻海董事長劉揚偉致詞表示，AI仍是集團重要的核心成長引擎，再次提及「分享、合作、共榮」的精神，是集團實現永續發展不可或缺的基石。