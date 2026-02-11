快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電員工分紅出爐，每名員工分紅高達264萬元。圖／聯合報系資料照
台積電員工分紅出爐，每名員工分紅高達264萬元。圖／聯合報系資料照

台積電（2330）昨（10）日董事會拍板八大議案，以2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額衝上歷史新高2,061.45億元最受外界矚目，平均每名台灣員工可分得264.3萬元；另外，也通過2025年第4季季配息維持6元、核准逾兆元資本預算，並罕見一口氣拔擢八位副總，透露積極培養中生代接班的策略。

台積電表示，2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額約2,061.45億元，年增46.6%。業界以2025年底台灣員工人數約7.8萬人計算，平均每人分得約264.3萬元，年增32.1%。其中，業績獎金約1,030億7,296萬元已發放，另外半數酬勞（分紅）約1,030億7,296萬元預計今年7月入帳，可望再度出現分紅單筆破百萬的盛況，惟每名員工實際領到的分紅數字，仍依考績等評量標準而不同。

台積電董事會昨天通過2025年營業報告書及財務報表。董事會核准配發2025年第4季每股現金股利6元，普通股除息交易日為今年6月11日，配息基準日為今年6月17日，將於6月4日舉行股東常會通過相關議案。

台積電董事會並核准資本預算449.62億美元（約新台幣1.41兆元），因應基於市場需求預測及技術開發所制定的長期產能規劃，用以建置先進製程、先進封裝、成熟製程或特殊製程產能，及廠房興建與廠務設施。

另外，董事會也核准在300億美元額度內，增資子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本；並以不高於600億元額度內，在台灣市場分次募集無擔保普通公司債，以支應公司產能擴充及／或綠色相關支出資金需求。

台積電 董事
力積電處分銅鑼廠及廠務設施予美光 金額為16.8億美元

力積電（6770）10日公告，與美光（Micron）和其全球子公司和關聯公司簽署合約，主要內容便是力積電處分銅鑼廠廠房及...

羨煞人！台積電每名員工分紅高達264萬元

台積電董事會首度度赴日本熊本廠舉行，今日通過八項議案中，其中攸關7萬多位員工福利的員工分紅也正式拍板，董事會決議核准20...

決勝秘訣！台積電發明專利申請蟬聯十年第一、另有達47.5萬件營業祕密

經濟部智慧局10日公布2025年百大專利申請，智慧局長廖承威表示，台積電（2330）去年申請發明專利1,485件，連續十...

AI到底多燒錢？看谷歌母公司要發「百年債」應對就知道

谷歌母公司Alphabet傳出發行百年期公司債，成為國際債市關注話題。銀行財管人員表示，百年期公司債屬極罕見的超長天期融...

台積電中生代梯隊成形 涵蓋營運、研發及資材管理…八位高階主管入列

台積電董事會首次拉到日本熊本廠舉行，也順利通過八位高階主管升任，這也是去年前台積電資深副總羅唯仁及林錦坤退休後，最大規模...

台積電分紅…台灣員工平均每人264萬 獎金總額2,061億寫新高

台積電昨（10）日董事會拍板八大議案，以2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額衝上歷史新高2,061.45億元最受外...

