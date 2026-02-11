台積電分紅…台灣員工平均每人264萬 獎金總額2,061億寫新高

台積電（2330）昨（10）日董事會拍板八大議案，以2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額衝上歷史新高2,061.45億元最受外界矚目，平均每名台灣員工可分得264.3萬元；另外，也通過2025年第4季季配息維持6元、核准逾兆元資本預算，並罕見一口氣拔擢八位副總，透露積極培養中生代接班的策略。

台積電表示，2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額約2,061.45億元，年增46.6%。業界以2025年底台灣員工人數約7.8萬人計算，平均每人分得約264.3萬元，年增32.1%。其中，業績獎金約1,030億7,296萬元已發放，另外半數酬勞（分紅）約1,030億7,296萬元預計今年7月入帳，可望再度出現分紅單筆破百萬的盛況，惟每名員工實際領到的分紅數字，仍依考績等評量標準而不同。

台積電董事會昨天通過2025年營業報告書及財務報表。董事會核准配發2025年第4季每股現金股利6元，普通股除息交易日為今年6月11日，配息基準日為今年6月17日，將於6月4日舉行股東常會通過相關議案。

台積電董事會並核准資本預算449.62億美元（約新台幣1.41兆元），因應基於市場需求預測及技術開發所制定的長期產能規劃，用以建置先進製程、先進封裝、成熟製程或特殊製程產能，及廠房興建與廠務設施。

另外，董事會也核准在300億美元額度內，增資子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本；並以不高於600億元額度內，在台灣市場分次募集無擔保普通公司債，以支應公司產能擴充及／或綠色相關支出資金需求。