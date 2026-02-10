AI到底多燒錢？看谷歌母公司要發「百年債」應對就知道

谷歌母公司Alphabet傳出發行百年期公司債，成為國際債市關注話題。銀行財管人員表示，百年期公司債屬極罕見的超長天期融資工具，多半開放給壽險、退休基金等大型機構投資人。業者指出，一般投資人若要參與，仍可透過投資級公司債基金、債券ＥＴＦ，或由金融機構管理的保單與退休帳戶間接持有；部分結構型商品也會含有長天期公司債，但多設有專業投資人或高資產客戶門檻。

市場人士指出，Alphabet評估發行百年期公司債，主要考量因應人工智慧（ＡＩ）相關投資規模持續擴大，包括資料中心、運算能力，以及雲端基礎設施等長期資本支出需求。透過超長天期融資，可在現金流與信用評等穩定的前提下，提前鎖定長期資金來源。

回顧歷史，百年期債券並非首次出現在市場。一九九○年代包括沃爾瑪、迪士尼及Motorola等大型企業，都曾經發行百年期公司債，吸引長期資金進場。雖Motorola後續在產業競爭中逐步失去優勢，最終分拆出售相關事業，但該筆百年債並未出現違約，持有人仍可持續收取利息。

此外，現金流穩定的公用事業，如法國電力集團ＥＤＦ，以及英國電網營運商National Grid，皆曾發五十年以上、接近百年期的長天期公司債，用於支應長期基礎建設投資。

市場人士指出，這類企業因具備準公營性質、營運受監管且現金流可預期，對壽險與退休基金而言，屬於較容易評估的配置標的。

壽險業者說，若是主權國家發行長期債券，反可能因為政治因素出問題，阿根廷曾發行百年期國債，一度獲得國際資金熱烈認購，但隨後因財政與經濟情勢惡化，出現價格與流動性的問題。

銀行業者表示，百年期公司債的優點，在於可提供相對穩定的利息來源；即使債券價格隨利率變動，只要發行人信用穩健，長期持有仍有其合理性。不過其缺點也相當明確，由於存續期間極長，若產業結構或企業競爭力出現根本性變化，就可能出現風險，「說穿了，還是看發行單位的信用跟前景。」也因此，業者認為，對一般投資人而言，百年債多半不是主動選擇的投資標的，而是透過基金、ＥＴＦ或保單配置被動納入資產組合。