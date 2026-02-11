快訊

輝達落腳北士科 今簽約

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北投士林科技園區，台北市政府確定專案地上權案權利金為122億元。台北市副市長李四川昨（10）日證實，北市府已將所有合約送到美國輝達總部，目前進度相當順利，今日應該可以簽約。

李四川昨日在市政會議前受訪時表示，北市府上周五下班前已將所有合約送到輝達美國總部，目前為止進度順利，今日應該可以簽約。至於簽約形式是否由李四川代表市府與輝達子公司簽約？李四川強調，尊重輝達決定。

黃仁勳去年5月來台時宣布，輝達台灣總部將落腳北士科，隨後台北市長蔣萬安證實，輝達要的就是T17、T18基地，不過當時該基地地上權掌握在新壽手中，成為事涉北市府、輝達、新壽的三角習題，一度因輝達、新壽各有堅持卡關，不過最終新壽與北市府達成共識，順利讓用地爭議圓滿落幕，使輝達得以進駐北士科。

近來，北市府、經濟部都已陸續完成相關程序。北市府都市計畫委員會日前審議北士科都市計畫細部修訂案，決議修正後通過；經濟部投審會通過輝達增資台灣子公司33億元，用於商辦大樓及綜合園區之土地取得、開發。

北市府區段徵收及市地重劃委員會日前召開會議，審議專案設定地上權給輝達的計畫書及權利金，地上權年限以50年、可再延長20年為原則，由於與財政部確認後，新壽的1.6億元營業稅確定可以退還，致輝達承接成本為12.7億元，因此權利金在完成議價後定為122億元。

如今就只剩北市府與輝達完成簽約程序，北市府與輝達預計今日簽約，根據時程規畫，目標今年6月開工。今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於6月舉行，黃仁勳屆時可望再次來台，是否親自參與動土受到關注。

輝達 新壽 總部
