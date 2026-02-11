快訊

高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境 緊急送醫 擇日再訊問

華強北記憶體報價強升 助益台廠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北最新每周記憶體報價昨（10）日出爐，價格持續衝高，最高漲幅達8%，完全不受先前市場雜音影響，顯示記憶體現貨市場供需持續緊俏，市場追價意願強勁，助益南亞科（2408）、華邦等台廠後市。

業界認為，華強北報價向來對市場變化最為敏感，此次多項產品同步上漲，意味後市仍具上行動能。

華強北是全球最大電子產品批發與零售集散地，每周二固定更新記憶體現貨行情，是採購與通路端重要參考指標，若市場出現供給鬆動或需求轉弱，報價通常會第一時間反映，隨華強北本周新盤價再度上揚，透露先前關於供給增加或價格轉弱的傳言並未成真，市場熱度延續。

觀察與台廠關聯度較高的LPDDR4X相關記憶體與行動／利基型DRAM報價走勢，華強北最新行情顯示，多數容量規格維持上揚態勢。

其中，DDR4 4Gb eTT單周漲幅約8%，DDR4 8Gb eTT上漲約4.62%，16Gb eTT亦上揚約4%，漲勢集中在利基型與中低容量產品，顯示終端需求仍偏向工控、消費電子與邊緣應用市場，供給結構持續偏緊。

業界指出，LPDDR系列廣泛應用於工控、消費性電子、智慧裝置與邊緣運算等領域，價格走勢最能反映DRAM真實供需狀況。此次多容量規格齊步上漲，代表終端需求仍持續升溫，且供給端未見明顯鬆動跡象。

近期市場一度傳出中國記憶體廠擴產與低價出貨可能干擾行情，但華強北現貨報價持續走揚，等同以實際交易價格粉碎相關疑慮。

市場 DDR4 記憶體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

30年首見！力積電（6770）黃崇仁喊記憶體缺到2028…網：相信黃董這次不一樣

記憶體晶片荒恐延續至年底 分析師示警：市場尚未反映最糟情境

集邦看記憶體產值 將較晶圓代工倍增

輝達、SK集團談新合作 「炸雞啤酒會」討論記憶體、資料中心投資

相關新聞

力積電處分銅鑼廠及廠務設施予美光 金額為16.8億美元

力積電（6770）10日公告，與美光（Micron）和其全球子公司和關聯公司簽署合約，主要內容便是力積電處分銅鑼廠廠房及...

羨煞人！台積電每名員工分紅高達264萬元

台積電董事會首度度赴日本熊本廠舉行，今日通過八項議案中，其中攸關7萬多位員工福利的員工分紅也正式拍板，董事會決議核准20...

決勝秘訣！台積電發明專利申請蟬聯十年第一、另有達47.5萬件營業祕密

經濟部智慧局10日公布2025年百大專利申請，智慧局長廖承威表示，台積電（2330）去年申請發明專利1,485件，連續十...

AI到底多燒錢？看谷歌母公司要發「百年債」應對就知道

谷歌母公司Alphabet傳出發行百年期公司債，成為國際債市關注話題。銀行財管人員表示，百年期公司債屬極罕見的超長天期融...

台積電中生代梯隊成形 涵蓋營運、研發及資材管理…八位高階主管入列

台積電董事會首次拉到日本熊本廠舉行，也順利通過八位高階主管升任，這也是去年前台積電資深副總羅唯仁及林錦坤退休後，最大規模...

台積電分紅…台灣員工平均每人264萬 獎金總額2,061億寫新高

台積電昨（10）日董事會拍板八大議案，以2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額衝上歷史新高2,061.45億元最受外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。