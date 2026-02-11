華強北記憶體報價強升 助益台廠

全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北最新每周記憶體報價昨（10）日出爐，價格持續衝高，最高漲幅達8%，完全不受先前市場雜音影響，顯示記憶體現貨市場供需持續緊俏，市場追價意願強勁，助益南亞科（2408）、華邦等台廠後市。

業界認為，華強北報價向來對市場變化最為敏感，此次多項產品同步上漲，意味後市仍具上行動能。

華強北是全球最大電子產品批發與零售集散地，每周二固定更新記憶體現貨行情，是採購與通路端重要參考指標，若市場出現供給鬆動或需求轉弱，報價通常會第一時間反映，隨華強北本周新盤價再度上揚，透露先前關於供給增加或價格轉弱的傳言並未成真，市場熱度延續。

觀察與台廠關聯度較高的LPDDR4X相關記憶體與行動／利基型DRAM報價走勢，華強北最新行情顯示，多數容量規格維持上揚態勢。

其中，DDR4 4Gb eTT單周漲幅約8%，DDR4 8Gb eTT上漲約4.62%，16Gb eTT亦上揚約4%，漲勢集中在利基型與中低容量產品，顯示終端需求仍偏向工控、消費電子與邊緣應用市場，供給結構持續偏緊。

業界指出，LPDDR系列廣泛應用於工控、消費性電子、智慧裝置與邊緣運算等領域，價格走勢最能反映DRAM真實供需狀況。此次多容量規格齊步上漲，代表終端需求仍持續升溫，且供給端未見明顯鬆動跡象。

近期市場一度傳出中國記憶體廠擴產與低價出貨可能干擾行情，但華強北現貨報價持續走揚，等同以實際交易價格粉碎相關疑慮。