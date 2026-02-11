快訊

高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境 緊急送醫 擇日再訊問

記憶體價格急升 分析師：電子產業下游承壓才剛開始

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

分析師指出，記憶體價格急升，已在全球股市掀起連鎖衝擊，且影響時間可能比市場預期更久，電子產業下游企業面臨的利潤遭擠壓的壓力或許只是剛開始。

過去幾個月來，從遊戲主機、PC品牌到蘋果供應鏈等多數消費電子企業，都因成本暴增導致獲利承壓，股價紛紛受挫；反觀三星、SK海力士等記憶體製造商股價則屢創新高。彭博資訊的統計顯示出這種分歧走勢：全球消費電子製造商指數去年9月底以來跌約12%，同期記憶體晶片製造商指數卻大漲逾160%。

富達國際基金經理人白芳蘋指出，當前市場估值多半預期供應吃緊，能在未來一到兩季內緩解，但她認為，產業緊俏態勢可能延續至今年底。這意味著下游企業面臨的利潤壓力或許只是剛開始，遠未到結束之時。

記憶體 市場 壓力
延伸閱讀

記憶體晶片荒恐延續至年底 分析師示警：市場尚未反映最糟情境

輝達、SK集團談新合作 「炸雞啤酒會」討論記憶體、資料中心投資

韓媒爆料黃仁勳和SK會長崔泰源在美「炸雞啤酒會」 討論內容曝光

南亞科、力積電別追了？郭哲榮示警台股恐回檔4000點：小心多殺多

相關新聞

力積電處分銅鑼廠及廠務設施予美光 金額為16.8億美元

力積電（6770）10日公告，與美光（Micron）和其全球子公司和關聯公司簽署合約，主要內容便是力積電處分銅鑼廠廠房及...

羨煞人！台積電每名員工分紅高達264萬元

台積電董事會首度度赴日本熊本廠舉行，今日通過八項議案中，其中攸關7萬多位員工福利的員工分紅也正式拍板，董事會決議核准20...

決勝秘訣！台積電發明專利申請蟬聯十年第一、另有達47.5萬件營業祕密

經濟部智慧局10日公布2025年百大專利申請，智慧局長廖承威表示，台積電（2330）去年申請發明專利1,485件，連續十...

AI到底多燒錢？看谷歌母公司要發「百年債」應對就知道

谷歌母公司Alphabet傳出發行百年期公司債，成為國際債市關注話題。銀行財管人員表示，百年期公司債屬極罕見的超長天期融...

台積電中生代梯隊成形 涵蓋營運、研發及資材管理…八位高階主管入列

台積電董事會首次拉到日本熊本廠舉行，也順利通過八位高階主管升任，這也是去年前台積電資深副總羅唯仁及林錦坤退休後，最大規模...

台積電分紅…台灣員工平均每人264萬 獎金總額2,061億寫新高

台積電昨（10）日董事會拍板八大議案，以2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總金額衝上歷史新高2,061.45億元最受外...

