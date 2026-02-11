記憶體價格急升 分析師：電子產業下游承壓才剛開始

分析師指出，記憶體價格急升，已在全球股市掀起連鎖衝擊，且影響時間可能比市場預期更久，電子產業下游企業面臨的利潤遭擠壓的壓力或許只是剛開始。

過去幾個月來，從遊戲主機、PC品牌到蘋果供應鏈等多數消費電子企業，都因成本暴增導致獲利承壓，股價紛紛受挫；反觀三星、SK海力士等記憶體製造商股價則屢創新高。彭博資訊的統計顯示出這種分歧走勢：全球消費電子製造商指數去年9月底以來跌約12%，同期記憶體晶片製造商指數卻大漲逾160%。

富達國際基金經理人白芳蘋指出，當前市場估值多半預期供應吃緊，能在未來一到兩季內緩解，但她認為，產業緊俏態勢可能延續至今年底。這意味著下游企業面臨的利潤壓力或許只是剛開始，遠未到結束之時。