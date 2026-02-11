友達衝刺AI布局四箭齊發 拚營運逐季成長

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
友達董事長彭双浪在法說會上，展示配戴友達已量產的Micro LED面板的精品智慧手表，首度揭露友達在AI領域的布局的「四支箭」。記者李珣瑛／攝影
友達董事長彭双浪在法說會上，展示配戴友達已量產的Micro LED面板的精品智慧手表，首度揭露友達在AI領域的布局的「四支箭」。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）昨（10）日舉行年度法說會，董事長彭双浪首度揭露友達AI布局「四支箭」，包括AI產品應用與智慧服務、多元應用與CPO光通訊、低軌衛星透明接收天線，以及AR眼鏡Waveguide光導技術。他強調，友達已在AI產業鏈中取得關鍵性位置。展望2026年，首季雖然是淡季，全年業績力拚逐季成長。

友達法說會現場展示剛在今年美國消費性電子展（CES 2026）展出的Micro LED相關產品。彭双浪和財務長張博儀、總經理柯富仁及資深副總經理陳建斌更在台上共同展示配戴了搭載已量產Micro LED面板的精品級智慧手表。

彭双浪表示，Micro LED已可量產，具備高亮度、色彩廣視角等視覺優勢，去年先導入穿戴裝置，後續將延伸至車載與大尺寸顯示產品，在台灣新上市車輛可以看到相關的應用。MicroLED已是「現在進行式」，從第一代進化到第4.5代，不再只是技術展示，在關鍵製程、成本控制與生態系整合具備優勢，支援不同尺寸與應用場景，未來在AI系統的顯示端也將扮演重要角色。

彭双浪指出，友達AI領域布局「四支箭」包含一項智慧服務與三大關鍵硬體元件，元件包括AI資料中心光通訊、低軌衛星透明接收天線，以及AR眼鏡Waveguide光導技術。

在第一支箭AI產品應用與智慧服務方面，友達將AI導入智慧座艙、智慧終端、智慧製造、循環經濟與碳管理等場域。轉投資的宇沛永續在綠色永續服務獲經濟部選為ESCO合作夥伴，成為循環經濟與碳管理專家；在中國大陸的達智慧在智慧製造服務事業近兩年營收翻倍成長，2025年底更成功引進策略投資人。

其次AI資料中心光通訊方面，AI資料中心短距離傳輸將出現「光進銅退」趨勢，是友達的重要機會，投資富采布局MicroLED，串聯其子公司鼎元的光接收元件，加上友達30年玻璃與RDL製程經驗與巨量轉移技術，具備整合整個光通訊模組的能力。友達已完成樣品，並與客戶討論商品化時程。

第三支箭是低軌衛星透明接收天線，自駕與智慧移動載具若沒有穩定連線，將難以實現真正智慧化，低軌衛星通訊因此成為關鍵。

第四支箭是AR眼鏡Waveguide光導技術。友達切入AR眼鏡Waveguide光導技術，解決過往AR眼鏡重量與配戴舒適度問題，成為AI視覺輸出的關鍵元件，讓裝置可長時間舒適配戴。

眼鏡 衛星通訊
