工業地產史上最大筆交易拍板！力積電銅鑼廠約新台幣528.4億元賣美光

2026年工業地產交易大開紅盤，國內工業地產最大筆交易拍板，力積電（6770）10日公告，位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠廠房及廠務設施（不含生產相關機器設備）處分予美國記憶體大廠美光（Micron），雙方交易金額為16.79億美元、約新台幣528.4億元，改寫國內工業地產史上最大筆交易金額紀錄。

商仲專家分析，涉及不動產的跨國交易，通常需耗費半年至一年不等的時間完成，不過該交易在今年1月17日宣布雙方簽署獨家意向書（LOI），2月10日拍板完成，顯示市場需求強勁，讓美光火速完成該交易案。

而在美光、力積電雙方10日拍板苗栗銅鑼的P5晶圓廠廠房及廠務設施交易案，該交易案以總價16.79億美元、約新台幣528.4億元，同步寫下國內工業地產史上最大筆交易金額紀錄，一舉推升今年前兩月工業地產交易金額衝破634.4億元，確定寫下單季工業地產史上交易新高。

據實價登錄網資料顯示，今年1月國內上市櫃科技業至少有八筆工業地產交易，總成交金額高達70億500萬元；而據商仲業者仲量聯行最新統計，若加計傳產業，今年1月工業地產總成交金額約達106億元，創歷史同期次高，僅次於2024年1月112億元，單月逾百億元的交易量讓工業地產有超高水準表現。