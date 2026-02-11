電信三雄1月獲利出爐　台灣大連3個月摘EPS王

電信三雄公布1月獲利，中華電信1月營收創歷史同期新高，台灣大1月EPS為0.46元，贏過中華電的0.43元、遠傳電信的0.36元，台灣大已連3個月奪EPS王；遠傳1月合併營收及每股盈餘創同期新高。

中華電信今天公布1月自結合併營收新台幣204.1億元，合併營收較去年同期成長12.2%，創歷年同期新高，營業淨利44.1億元，歸屬於母公司業主淨利為33.7億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）78億元，每股盈餘（EPS）達0.43元。

中華電表示，1月資通訊業務成長力道強勁，營收年成長超過50%，固網寬頻業務持續受惠數位轉型帶動的升高速網路需求，行動服務營收年成長率達3.1%。

中華電信指出，持續強化海地星空策略布局，1月與中軌衛星營運商盧森堡SES公司簽署合作備忘錄，將在台灣建置北亞地區首座第2代中軌衛星（MEO）地面站，此舉不僅大幅提升台灣中軌衛星數據傳輸容量與連網穩定性，更確保關鍵資訊能直接落地台灣，強化通訊韌性。

中華電信更與SES規劃成立「衛星創新實驗室」，建置示範場域，協助國內業者通過技術驗證並切入SES全球供應鏈。

台灣大1月自結合併營收171.5億元，營業利益20.6億元，稅後淨利14.1億元，EPS為0.46元。

台灣大表示，1月合併營收年成長4%，在電信、有線電視持續年增，電子商務恢復成長動能帶動下，行動服務營收年增幅度擴大至3.7%，影音業務貢獻營收成長。獲利方面，受惠AI導入，帶動營運效率優化，合併營業利益及稅後淨利皆呈雙位數成長，分別年增16%及21%，帶動EPS達0.46元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，隨5G網路建設逐步完善且用戶規模穩定成長，未來投資將聚焦於運用AI強化網路效能及用戶體驗，以提升整體營運槓桿。

遠傳電信表示，受惠用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數位生活服務動能穩健，以及手機銷售挹注，2026年1月合併總營收96.63億元，年成長11.6%；合併EBITDA與稅後淨利達33.9億元與12.89億元，年成長率分別為8.7%與20.4%；1月每股盈餘0.36元。

遠傳1月合併營收及每股盈餘皆創下同期歷史新高，合併EBITDA創下單月歷史新高。

遠傳指出，1月行動通訊業務表現穩健，月租型用戶5G滲透率達47.8%，月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）持續成長，帶動整體行動服務營收持續增溫，達52.52億元，創同期歷史新高。