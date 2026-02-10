力積電處分銅鑼廠及廠務設施予美光 金額為16.8億美元
力積電（6770）10日公告，與美光（Micron）和其全球子公司和關聯公司簽署合約，主要內容便是力積電處分銅鑼廠廠房及廠務設施（不含生產相關機器設備）予美光公司，金額為16.8億美元。
力積電指出，差額約1億多美元，會用技術服務費的方式補足。力積電進一步說，此舉將能協助精進現有利基型DRAM製程技術，力積電也將藉此強化財務體質，藉由全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊（WoW）、中介層（Interposer）等先進封裝技術和材料，公司將轉型躋身AI供應鏈重要環節。
力積電強調，除了雙方建立長期的DRAM先進封裝晶圓代工關係，預計對公司財務、業務有正面影響。
