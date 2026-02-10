快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

力積電處分銅鑼廠及廠務設施予美光 金額為16.8億美元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
力積電（6770）10日公告，與美光（Micron）和其全球子公司和關聯公司簽署合約，主要內容便是力積電處分銅鑼廠廠房及廠務設施（不含生產相關機器設備）予美光公司，金額為16.8億美元。圖／聯合報系資料照片
力積電（6770）10日公告，與美光（Micron）和其全球子公司和關聯公司簽署合約，主要內容便是力積電處分銅鑼廠廠房及廠務設施（不含生產相關機器設備）予美光公司，金額為16.8億美元。圖／聯合報系資料照片

力積電（6770）10日公告，與美光（Micron）和其全球子公司和關聯公司簽署合約，主要內容便是力積電處分銅鑼廠廠房及廠務設施（不含生產相關機器設備）予美光公司，金額為16.8億美元。

力積電指出，差額約1億多美元，會用技術服務費的方式補足。力積電進一步說，此舉將能協助精進現有利基型DRAM製程技術，力積電也將藉此強化財務體質，藉由全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊（WoW）、中介層（Interposer）等先進封裝技術和材料，公司將轉型躋身AI供應鏈重要環節。

力積電強調，除了雙方建立長期的DRAM先進封裝晶圓代工關係，預計對公司財務、業務有正面影響。

力積 晶圓代工 美光
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

30年首見！力積電（6770）黃崇仁喊記憶體缺到2028…網：相信黃董這次不一樣

記憶體還是夯…族群中誰能再領先過高？外資押寶「這兩檔」

成交值前十名有一半都是記憶體 大跌之下誰最受外資青睞？

力成尾牙8500人同歡 董座蔡篤恭高喊：我們的訂單是真的

相關新聞

台積電董事會拍板八大議案！維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

台積電（2330）10日召開董事會，拍板八大議案，季配息6元不變，另外核准 2025 年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約...

數位起義不是科幻？主動行動型AI Moltbook爆紅 KPMG：企業資安將進入新戰場

近期名為Moltbook的AI Agent社交平台在國際科技圈爆紅。大量AI代理程式彼此聊天、組隊，發展出專屬語言與規則...

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

行政院長卓榮泰今天出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他在致詞中談到產業發展最關注的電力供應問題，強調，水電供應必須「...

友達去年轉虧為盈、EPS 0.9元 彭双浪：去年上熱下冷 謹慎樂觀看2026

面板大廠友達今日舉行法說會，公布2025年財報。友達董事長彭双浪指出，2025年是「上熱下冷」的一年，展望2026年，因...

台積電3奈米赴日 盧超群讚聰明投資：可取得日最新設備與材料

台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗在東京首相官邸會面時表示，台積電正評估規畫將熊本興建中的第2座晶圓廠改採3...

聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Su...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。