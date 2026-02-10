快訊

進行最後會議！台美經貿小組證實鄭麗君今晚赴美 此行6大目標曝光

高金素梅被控詐領補助款…檢調約談18人 其中13人移送北檢複訊

寧可臨櫃排隊…ATM也能領新鈔卻沒人？網揭關鍵原因：麻煩又虧錢

AI先進製程及矽光子委案放量 汎銓12月毛利率衝破四成 單月EPS 0.28元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓科技董事長柳紀綸。圖／本報資料照片
汎銓科技董事長柳紀綸。圖／本報資料照片

半導體產業鏈研發領航者汎銓（6830）今日提前公布2025年12月自結損益，2025年12月自結合併營收達2.13億元，創單月歷史新高，並受惠AI先進製程晶片材料分析(MA)委案量和及矽光子相關檢測分析業務委案放量，加上前期投入的資本支出及人力擴增費用陸續轉化為實質產能與營運貢獻，單月毛利率衝上40%，達42%，不過仍因折舊仍處於高峰，致12月單月稅後純益1441萬元、每股純益達0.28元。

法人預估，隨著汎銓2025年下半年起積極推進台灣、大陸、日本及美國新實驗室據點啟用隨海外據點投入營運、客戶委案量放大等，創造良好經濟規模效益，看好營運獲利明顯精進，今年營運獲利成長可期。

汎銓為打造未來黃金十年計畫，近兩年積極完善全球化佈局，包括台灣、大陸、美國及日本等四大半導體重鎮的12個廠區佈局到位，前期建置的新實驗室產能自今年3月起將陸續開出，有望進一步堆疊營運成長動能。另一方面，汎銓仍聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「海外據點拓展」四大核心主軸，作為中長期成長的關鍵動能。

然而，在備受市場關注的矽光子(CPO)領域，汎銓不僅在檢測分析服務上佔有領先地位，更將業務觸角延伸至「設備銷售」，透過提供量產端(PD)與品質驗證(QA)使用的矽光子測試設備，汎銓成功開拓了新的營收來源，在全球化佈局效益與商業模式創新的雙重引擎驅動下，以期迎來「年年豐收」的營運榮景。

矽光子 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

謝金河點名4族群成台股新核心！網友反喊「快逃」：地圖砲一開全瑟瑟發抖

中央斥資37億多打造先進半導體研發基地 建置台灣首條12吋試產線

經濟部攜國發會、國科會打造「先進半導體研發基地」今動土

家登公告1月營收年增63% 早盤翻黑小跌、股價守404元附近

相關新聞

台積電董事會拍板八大議案！維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

台積電（2330）10日召開董事會，拍板八大議案，季配息6元不變，另外核准 2025 年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約...

數位起義不是科幻？主動行動型AI Moltbook爆紅 KPMG：企業資安將進入新戰場

近期名為Moltbook的AI Agent社交平台在國際科技圈爆紅。大量AI代理程式彼此聊天、組隊，發展出專屬語言與規則...

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

行政院長卓榮泰今天出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他在致詞中談到產業發展最關注的電力供應問題，強調，水電供應必須「...

友達去年轉虧為盈、EPS 0.9元 彭双浪：去年上熱下冷 謹慎樂觀看2026

面板大廠友達今日舉行法說會，公布2025年財報。友達董事長彭双浪指出，2025年是「上熱下冷」的一年，展望2026年，因...

台積電3奈米赴日 盧超群讚聰明投資：可取得日最新設備與材料

台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗在東京首相官邸會面時表示，台積電正評估規畫將熊本興建中的第2座晶圓廠改採3...

聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Su...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。