羨煞人！台積電每名員工分紅高達264萬元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電員工分紅出爐，每名員工分紅高達264萬元。圖／本報資料照片
台積電董事會首度度赴日本熊本廠舉行，今日通過八項議案中，其中攸關7萬多位員工福利的員工分紅也正式拍板，董事會決議核准2025年員工分紅共新台幣2061.46億元，創新高；以去年底可參與分紅正職員工7.8萬人計算，平均每名員工可分到264萬元，年增逾三成，這樣的分紅幾乎是很多上班族要工作四年才能賺到的薪資。

台積電董事會今核准2025年年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣2061億4592萬元，創歷年新高，其中員工業績獎金約1030億7296萬元，已於每季季後發放，另一半的酬勞（分紅）約新台幣1030億7296萬元，將於今年7月發放。

台積電能大方讓員工分紅，自然也是有其賺錢的實力。台積電去年全年營收達3.8兆元、年增31.6%；全年稅後賺近2兆元，達1.7178兆元、年增46.4%，每股稅後純益66.25元，營收與獲利雙雙創新高。

台積電今日也通過449.62億元的資本支出預算，主要用於建置及升級先進製程產能；建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能及廠房興建及廠務設施工程。並訂6月4日舉行股東常會。

台積電 營收 資本支出
相關新聞

台積電董事會拍板八大議案！維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

台積電（2330）10日召開董事會，拍板八大議案，季配息6元不變，另外核准 2025 年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約...

數位起義不是科幻？主動行動型AI Moltbook爆紅 KPMG：企業資安將進入新戰場

近期名為Moltbook的AI Agent社交平台在國際科技圈爆紅。大量AI代理程式彼此聊天、組隊，發展出專屬語言與規則...

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

行政院長卓榮泰今天出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他在致詞中談到產業發展最關注的電力供應問題，強調，水電供應必須「...

友達去年轉虧為盈、EPS 0.9元 彭双浪：去年上熱下冷 謹慎樂觀看2026

面板大廠友達今日舉行法說會，公布2025年財報。友達董事長彭双浪指出，2025年是「上熱下冷」的一年，展望2026年，因...

台積電3奈米赴日 盧超群讚聰明投資：可取得日最新設備與材料

台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗在東京首相官邸會面時表示，台積電正評估規畫將熊本興建中的第2座晶圓廠改採3...

聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Su...

