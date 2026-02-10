決勝秘訣！台積電發明專利申請蟬聯十年第一、另有達47.5萬件營業祕密

經濟部智慧局10日公布2025年百大專利申請，智慧局長廖承威表示，台積電（2330）去年申請發明專利1,485件，連續十年保持台灣專利申請第一。台積電2025年在美國專利申請量連續四年排名第二，僅次於三星，惟台積電是以半導體技術為主，核准率幾乎是百分之百。

廖承威提及，隨著台灣科技產業布局全球，包括台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）等，以台灣為專利布局的首站，企業約8、9個月就會收到初次審查意見通知函，有助廠商海外布局。

智慧局指出，台積電國內外歷年累積專利獲准超過7.8萬件。2025年台積電仍以申請量1,485件、年增5%，遠遠高於其他本土企業申請量，更連10年保持台灣專利申請第一。

外界關切台積電赴美設廠，且計劃在當地設立研發中心，台積電是否會改變專利申請版圖？廖承威表示，台積電最先進製程仍在台灣，即便海外研發，最後都回歸到新竹總部，台積電專利布局短期內不會改變。他並說，專利保護僅是台積電的「冰山一角」，推估可能不到1%。根據台積電對外揭露資訊，2013年到2024年的營業祕密總量已高達47.5萬件。

智慧局10日公布2025年我國發明專利申請51,230件，年增1%。廖承威分析，專利就是要公開，但我國企業已開始著重營業秘密布局，他認為，這不是壞事，惟是採取專利保護或是營業秘密，都各有優缺點，須由企業進行技術評估。

根據智慧局公布2025年發明專利申請前十大，繼台積電之後，友達（2409）以397件居次，鴻海340件排名第三，南亞科（2408）和工研院則以328件並列第四名。

廖承威指出，作為全球最大電子製造服務業鴻海，董事長劉揚偉「非常重視」專利，集團旗下產品包括AI伺服器、HPC加速器、電動車、雲端存儲等AI相關產品。鴻海自2023年開始，從著重於技術「實際使用地」或「製造地」的申請，進一步預判技術發展「未來可能推廣與應用」的潛力國家市場，深化全球專利布局。

聯發科去年發明專利申請以269件排名第九。廖承威指出，聯發科高度重視研發創新與智財保護，持續投入大量資源在AI、6G、WiFi 8、智慧裝置、多媒體影像處理等系統單晶片設計研發，並將研究成果透過申請專利積極全球布局。