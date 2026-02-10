東台轉型切入AI伺服器、先進封裝與高階電子製程等AI製造新賽道

工具機大廠東台精機（4526）10日宣布，面對全球製造業結構加速調整與市場競爭型態轉變，集團已正式啟動新一階段轉型布局，將從傳統設備製造角色，逐步升級為「具備製程理解與系統整合能力的解決方案供應商」。

東台並同步切入AI伺服器、先進封裝與高階電子製程相關供應鏈應用，為下一階段成長動能提前鋪陳。

東台10日同步公告1月合併營收3.57億元、年減21.7%。目前，集團在手訂單逾30億元，能見度看到今年年中。

東台指出，公司已正式成立集團營運中心，推動組織扁平化與治理架構優化，透過專業經理人制度與明確專業分工，提升決策效率與執行力，並藉由整合跨單位資源與強化協同運作，提升整體營運彈性與市場反應速度。

在核心策略上，東台持續推動「以軟帶硬、系統整合」的轉型方向。董事長嚴瑞雄表示，未來將不再以單一機台銷售為主要模式，而是結合軟體模組、設備平台與製程經驗，提供可量產落地的整體解決方案。

目前，多項軟體與數位化模組已完成產品化，將與核心機種整合推向市場，應用範圍涵蓋高階PCB、半導體耗材加工、晶圓減薄與先進封裝前後段製程，相關技術亦已逐步對應AI與高效能運算帶動的新世代製造需求。

在策略合作方面，東台與永進機械的合作，已由初期結盟進入深化階段，並在北美市場率先展現通路與服務協同成果。雙方透過既有技術中心與服務據點體系，強化在地技術支援與應用服務能力，提升對客戶一站式加工與整體解決方案的交付效率。

同時，雙方亦在產品互補與機電整合層面展開技術協同，針對區域市場應用需求進行優化調整。東台預期，相關合作效益將於後續年度持續發酵，放大系統整合與整體方案輸出的競爭優勢。

嚴瑞雄表示，東台選擇提前轉型，從單一設備製造走向製程與系統整合。希望透過軟體、設備與應用經驗的結合，協助客戶提升量產效率與競爭力，也讓東台在新一輪由AI與先進製程帶動的產業升級中，占有一席之地，為下一個成長階段打好基礎。

展望未來，東台說，將持續以穩健經營為前提，聚焦核心產品與高附加價值應用市場，並透過組織升級、系統整合、策略合作與技術深化多軸並進，強化整體競爭體質，以更具韌性的姿態迎接新一輪產業循環與製造升級機會。