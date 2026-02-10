強強聯手 跨鏈科技與數位錢包與託管基礎設施平台Liminal Custody合作

台灣虛擬資產交易所領導品牌跨鏈科技（Chainss） 與專注於服務金融機構及受監管市場的機構級數位錢包與託管基礎設施平台Liminal Custody宣布展開合作，跨鏈科技正式導入Liminal的高安全等級錢包平台，升級其虛擬資產託管架構，以因應台灣虛擬資產監管制度逐步明朗後，市場對資安防護、權限治理與合規控管日益提升的要求。

對跨鏈科技而言，與台灣逐步成形的合規虛擬資產託管標準接軌，已成為關鍵的策略方向。隨著監管制度日趨成熟，跨鏈科技意識到有必要強化既有的託管架構，在降低合規風險的同時，為台灣用戶帶來更清楚的營運透明度與信任基礎。

在現階段，資產安全與法規遵循已不再是加分選項，而是虛擬資產服務業者的基本門檻。用戶也愈來愈傾向選擇在明確監管體系下運作、並遵循清楚且負責任營運原則的平台。

透過此次合作，跨鏈科技正在建立一套符合台灣監管期待的託管模式。Liminal的錢包平台具備強化的密碼學控管能力、明確的合規準備度，以及專為受監管市場設計的機構級資產保護架構。

此次升級，標誌著跨鏈科技在台灣打造長期安全、合規虛擬資產服務的重要里程碑。

包括合規保障、多重簽章的共同控管機制，以及強化冷錢包安全性。用戶能享有更高等級的資產保護，同時在合規且透明的基礎架構下進行操作，提升整體安心感。

跨鏈科技營運長高凰娟表示，與 Liminal 合作，能進一步強化對台灣用戶在資產安全、法規遵循與負責任服務上的承諾。隨著監管制度持續演進，與真正理解在地法規、並有共同長期願景的夥伴合作至關重要。Liminal Custody台灣區總經理郭姿吟指出，很高興能與跨鏈科技合作，並朝向完全合規且安全的託管模式邁進。Liminal的錢包架構，正是為重視清晰治理、安全性與共同控管的受監管市場所設計。