台積電中生代梯隊成形 涵蓋營運、研發及資材管理…八位高階主管入列

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事會通過擢升副總經理張宗生等八位高階主管，中升任接班梯隊陣容強大。圖／台積電提供
台積電董事會通過擢升副總經理張宗生等八位高階主管，中升任接班梯隊陣容強大。圖／台積電提供

台積電董事會首次拉到日本熊本廠舉行，也順利通過八位高階主管升任，這也是去年前台積電資深副總羅唯仁及林錦坤退休後，最大規模的高階主管異動，涵蓋營運、研發及資材管理。其中曾被台積電創辦人張忠謀欽點的王英郎及張宗生，升任為資深副總經理；兩位研發副總總理吳顯揚和葉主輝也升任資深副總經理，將帶領台積電先進製程持續向前推進，鞏固全球晶圓代工領導地位。

董事會決議擢升的人員包括，

1. 擢升王英郎擢升本公司營運組織晶圓廠營運一副總經理王英郎博士為資深副總經理。

2. 擢升本公司營運組織先進技術暨光罩工程副總經理張宗生博士為資深副總經理。

3. 擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理吳顯揚博士為資深副總經理。

4. 擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理葉主輝博士為資深副總經理。

5. 擢升本公司資材管理組織資深處長黃遠國先生為副總經理。

6. 擢升本公司營運組織12 B廠資深廠長田博仁先生為副總經理。

相關新聞

台積電董事會拍板八大議案！維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

台積電（2330）10日召開董事會，拍板八大議案，季配息6元不變，另外核准 2025 年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約...

數位起義不是科幻？主動行動型AI Moltbook爆紅 KPMG：企業資安將進入新戰場

近期名為Moltbook的AI Agent社交平台在國際科技圈爆紅。大量AI代理程式彼此聊天、組隊，發展出專屬語言與規則...

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

行政院長卓榮泰今天出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他在致詞中談到產業發展最關注的電力供應問題，強調，水電供應必須「...

友達去年轉虧為盈、EPS 0.9元 彭双浪：去年上熱下冷 謹慎樂觀看2026

面板大廠友達今日舉行法說會，公布2025年財報。友達董事長彭双浪指出，2025年是「上熱下冷」的一年，展望2026年，因...

台積電3奈米赴日 盧超群讚聰明投資：可取得日最新設備與材料

台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗在東京首相官邸會面時表示，台積電正評估規畫將熊本興建中的第2座晶圓廠改採3...

聯發科組四方聯盟 簽署5G/6G衛星通訊研發合作MOU

聯發科（2454）與AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及Keysight，於Space Su...

