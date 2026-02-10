聽新聞
台積電中生代梯隊成形 涵蓋營運、研發及資材管理…八位高階主管入列
台積電董事會首次拉到日本熊本廠舉行，也順利通過八位高階主管升任，這也是去年前台積電資深副總羅唯仁及林錦坤退休後，最大規模的高階主管異動，涵蓋營運、研發及資材管理。其中曾被台積電創辦人張忠謀欽點的王英郎及張宗生，升任為資深副總經理；兩位研發副總總理吳顯揚和葉主輝也升任資深副總經理，將帶領台積電先進製程持續向前推進，鞏固全球晶圓代工領導地位。
董事會決議擢升的人員包括，
1. 擢升王英郎擢升本公司營運組織晶圓廠營運一副總經理王英郎博士為資深副總經理。
2. 擢升本公司營運組織先進技術暨光罩工程副總經理張宗生博士為資深副總經理。
3. 擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理吳顯揚博士為資深副總經理。
4. 擢升本公司研究發展組織平台研發副總經理葉主輝博士為資深副總經理。
5. 擢升本公司資材管理組織資深處長黃遠國先生為副總經理。
6. 擢升本公司營運組織12 B廠資深廠長田博仁先生為副總經理。
