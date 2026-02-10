台積電董事會決議每股配息6元、6月11日除息交易 員工獎金+分紅總金額曝光

台積電今（10）日舉行董事會，決議去年第4季盈餘每股維持配息6元，並訂6月11日除息交易。此外，依公司法第165條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，即自 2026年6月13日起至6月17日止，停止普通股股票過戶，並於 2026 年 7 月 9 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市的美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2026 年 6 月 11 日。

台積電同時2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣2061.46億元，其中員工業績獎金約新台幣 1030.73 億元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣1030.73億元將於今年7月發放。