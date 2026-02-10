台達電海外子公司疑發生資料外洩 對營運無重大影響

快訊

中央社／ 台北10日電
台達電今天公告，海外子公司疑似發生資料外洩；已緊急啟動防禦程序，主動阻斷惡意連線並進行系統隔離，目前評估對公司營運無重大影響。

台達電表示，偵測海外子公司資訊系統有異常登入企圖，調查後，海外子公司部分系統受到網路攻擊，並有部分業務相關資料及員工個人資料外洩之風險。台達電啟動防禦程序，主動阻斷惡意連線並進行系統隔離，並加強監控異常行為以確保系統安全。

台達電指出，資訊部門偵測異常後，已協同專業資安顧問完成清查；目前海外子公司受影響的系統均已完成資安檢視並恢復正常，運作營運未受影響。台達電將同步加強網路監控及存取管控，整體資訊系統運作無虞。

台達電表示，目前評估此次疑似遭駭事件對公司營運無重大影響。包括台達電及海外子公司將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，並持續密切監控，以確保資訊安全。

台達電 資料外洩 資安 安檢
